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Двое полицейских вошли в ресторан с рациями. Женщина сделала фото, когда они сделали это!
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Двое полицейских вошли в ресторан с рациями. Женщина сделала фото, когда они сделали это! 

Карельские вести 21 час назад
Фото: Карельские вести
Вечером мы с подругой пошли поужинать в наш местный ресторанчик. Когда мы сидели за нашим столом, ели и смеялись, в кафе зашли двое полицейских. Оба они были с рациями, и казались немного напряженными. Я смотрела, как они прошли через весь зал, заняли столик рядом с нашим и сделали заказ. Когда официантка уже принесла их еду, не успели они приступить к трапезе, как их рации начали реветь… «выстрелы в соседнем районе!» Не задумываясь ни на секунду, офицеры подскочили и выбежали из кафе, оставив трапезу совершенно нетронутой. Это заставило меня задаться вопросом, как много людей были бы готовы оставить свой обед и стремглав броситься в опасную ситуацию, чтобы помочь незнакомцу. Я думаю, не много. Я просто хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы сказать спасибо нашим офицерам. Спасибо за пропущенные приемы пищи. Спасибо за бессонные ночи. Спасибо за семейное время, которым вы пожертвовали. Самое главное, спасибо за службу и защиту. Вы на самом деле герои.
Мужчины и женщины готовые положить свою жизнь ради других людей и делать все необходимое для того, чтобы защитить нас — это настоящие герои. Бог, благослови нашу полицию!
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