Выпускница ВШЭ подсчитала, насколько уникальны тексты Земфиры 

В исследование также вошли исполнительницы Гречка, Монеточка и Диана Арбенина.
Алеся Мароховская, выпускница Высшей Школы Экономики, провела исследование словарного запаса четырех исполнительниц после критики Земфиры в адрес Гречки и Монеточки. Девушка подсчитала, сколько уникальных слов встречается в последних альбомах певиц. Использовались все тексты песен с четырех альбомов: «Жить в твоей голове», «Выживут только влюбленные», «Звезды только ночью» и «Раскраски для взрослых». По результатам исследования оказалось, что у Гречки только 38,8% слов не повторяются, у Земфиры показатель чуть выше — 41,1%. Монеточка разнообразнее в выборе, у нее уникальны 57,23% слов, наибольшего лексического разнообразия достигла Диана Арбенина с 59,5%. Напомним, уроженка Уфы Земфира после поста с критикой еще и ответила на все вопросы поклонников.