Ещё
Выпускница ВШЭ подсчитала, насколько уникальны тексты Земфиры
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Выпускница ВШЭ подсчитала, насколько уникальны тексты Земфиры 

Собака.ru 21 час назад
Фото: Собака.ru
В исследование также вошли исполнительницы Гречка, Монеточка и Диана Арбенина.
Алеся Мароховская, выпускница Высшей Школы Экономики, провела исследование словарного запаса четырех исполнительниц после критики Земфиры в адрес Гречки и Монеточки. Девушка подсчитала, сколько уникальных слов встречается в последних альбомах певиц. Использовались все тексты песен с четырех альбомов: «Жить в твоей голове», «Выживут только влюбленные», «Звезды только ночью» и «Раскраски для взрослых». По результатам исследования оказалось, что у Гречки только 38,8% слов не повторяются, у Земфиры показатель чуть выше — 41,1%. Монеточка разнообразнее в выборе, у нее уникальны 57,23% слов, наибольшего лексического разнообразия достигла Диана Арбенина с 59,5%. Напомним, уроженка Уфы Земфира после поста с критикой еще и ответила на все вопросы поклонников.
Собака.ru: последние новости
Чем плох Блокадный музей, который построят в Петербурге, и каким он должен быть? Stand Up шоу «Спасибо» в Курске: летний выпуск Борис Гребенщиков выступит на крыше бывшей кожевенной фабрики
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые яркие девушки фестивалей15
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Дьявольски сексуальные кинозлодейки2
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Ляпы в советских мультиках14
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
10:43
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Кино
04:59
Черные комедии, обделенные вниманием
Кино
10:00
Наши актеры, прорвавшиеся в Голливуд
Кино
02:56
Первая обнаженка в советском кино
Кино
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение