Танцоры на колясках из Вологодской области покорили жюри международного конкурса

Главные призы фестиваля «Несебр без границ — 2018» завоевали танцоры из Череповца. Международный творческий фестиваль для людей с ограниченными возможностями прошел в Болгарии.

Коллективы из Болгарии, Украины, Белоруссии, Казахстана и России соревновались в пяти номинациях. Эксперты оценили более полусотни номеров.

Представители Вологодской области представили танец на инвалидных колясках. Семейный коллектив «Позитив» выступал в номинации «Танец на инвалидной коляске» и занял первое место. Подростки с мамами исполнили номера «Мы вместе» и «Иван Купала».

Серебро в этой же номинации завоевал второй коллектив из Череповца — «Ступени». Они показали номера «Два мира» и «Любовь сильнее».

Как рассказали сами артисты, они впервые участвовали в этом фестивале. Помимо основных наград, мэр города Несерб пригласил их в гости и предложил организовать сольный концерт. Он состоится уже через два месяца и пройдет на специальной концертной площадке, рассчитанной на номера от людей с ограниченными возможностями здоровья.