Ещё
Танцоры на колясках из Вологодской области покорили жюри международного конкурса
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Танцоры на колясках из Вологодской области покорили жюри международного конкурса 

Вологда.рф 21 час назад
Фото: Вологда.рф
Главные призы фестиваля «Несебр без границ — 2018» завоевали танцоры из Череповца. Международный творческий фестиваль для людей с ограниченными возможностями прошел в Болгарии.
Коллективы из Болгарии, Украины, Белоруссии, Казахстана и России соревновались в пяти номинациях. Эксперты оценили более полусотни номеров.
Представители Вологодской области представили танец на инвалидных колясках. Семейный коллектив «Позитив» выступал в номинации «Танец на инвалидной коляске» и занял первое место. Подростки с мамами исполнили номера «Мы вместе» и «Иван Купала».
Серебро в этой же номинации завоевал второй коллектив из Череповца — «Ступени». Они показали номера «Два мира» и «Любовь сильнее».
Как рассказали сами артисты, они впервые участвовали в этом фестивале. Помимо основных наград, мэр города Несерб пригласил их в гости и предложил организовать сольный концерт. Он состоится уже через два месяца и пройдет на специальной концертной площадке, рассчитанной на номера от людей с ограниченными возможностями здоровья.
Вологда.рф: последние новости
Современные короткометражки под открытым небом оценят вологжане Хлеб монастырской выпечки и коржики на томатной пасте предложат попробовать вологжанам на фестивале православной культуры Двор Вологды, в который приходят на экскурсии, стал участником проекта «Цветущий город»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые яркие девушки фестивалей15
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Дьявольски сексуальные кинозлодейки2
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Ляпы в советских мультиках14
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
10:43
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Кино
04:59
Черные комедии, обделенные вниманием
Кино
10:00
Наши актеры, прорвавшиеся в Голливуд
Кино
02:56
Первая обнаженка в советском кино
Кино
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение