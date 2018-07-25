В Красноярском районе реконструируют освобождение Руси от Золотой Орды

Кульминацией праздника станет реконструкция битвы Тимура и Тохтамыша

29 июля в 11:00 на загородной базе «Ратибор» пройдет этноисторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения». Он пройдет в том самом месте, где в июне 1391 года сражались полководцы Тимур и Тохтамыш.

Ключевым моментом праздника станет профессиональная реконструкция битвы освобождения Руси от многолетнего ига Золотой Орды.

Также гостей ждут захватывающие военно-исторические игры и народные забавы: катание на лошадях, стрельба из лука и арбалета. На фестивале будут работать музейный городок, ярмарка ремесленников и детская игровая зона.

Место проведения фестиваля — Красноярский район, село Старый Буян. Вход свободный.