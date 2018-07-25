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В Красноярском районе реконструируют освобождение Руси от Золотой Орды
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В Красноярском районе реконструируют освобождение Руси от Золотой Орды 

63.ru 16 часов назад
Фото: 63.ru
Кульминацией праздника станет реконструкция битвы Тимура и Тохтамыша
29 июля в 11:00 на загородной базе «Ратибор» пройдет этноисторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения». Он пройдет в том самом месте, где в июне 1391 года сражались полководцы Тимур и Тохтамыш.
Ключевым моментом праздника станет профессиональная реконструкция битвы освобождения Руси от многолетнего ига Золотой Орды.
Также гостей ждут захватывающие военно-исторические игры и народные забавы: катание на лошадях, стрельба из лука и арбалета. На фестивале будут работать музейный городок, ярмарка ремесленников и детская игровая зона.
Место проведения фестиваля — Красноярский район, село Старый Буян. Вход свободный.
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