От укусов клещей в Адыгее пострадали около 1000 человек

В связи с наступлением потепления на территории Республики Адыгея наступает активизация жизнедеятельности клещей — переносчиков опасных инфекционных заболеваний.

С 15 марта 2018 года Управлением Роспотребнадзора по Республике Адыгея организован еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) и другими инфекциями, передающимися клещами.

В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий в республике Санитарно-противоэпидемической комиссией 23 марта 2017 года утвержден Комплексный план организационных и санитарно— противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами в Республике Адыгея на 2017-2019гг., сформированы и реализуются планы по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами клещей, ведется контроль за проведением и эффективностью акарицидных обработок. По состоянию на 23 июля обработано 7153 га зон массового отдыха, летних оздоровительных учреждений, парков, скверов и пастбищ.

По состоянию на 23 июля 2018 г. в медицинские организации обратились 918 пострадавших от укусов клещей, в том числе 302 ребенка. Укусы клещами зарегистрированы во всех административных территориях республики.

Членистоногие (клещи) в количестве 979 экз. исследованы на наличие возбудителей арбовирусных инфекций: в 49 случаях выделен возбудитель клещевого боррелиоза, в 18 случаях — ГАЧ.