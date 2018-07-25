Спорт популярней музеев. В театр житель края ходит раз в шесть лет

Как и большинство россиян, жители Алтайского края после трудового дня или в выходные жители любят отдыхать и развлекаться. «АиФ-Алтай» решил выяснить, какие виды развлечений доступны жителям нашего региона.

Культура

По официальным данным 97,6% жителей края имеют возможность принимать на телевизоре больше 10 каналов телевиденья. Многие этим пользуются и отдыхают перед голубым экраном. Власти обещают к концу года добавить в общедоступный список ещё 10 телеканалов — разнообразие такого вида отдыха должно повыситься.

По данным Росстата, в 2017 году интернетом пользовалось 74,2% населения Алтайского края, больше половины — с мобильных устройств и 40% — с компьютеров и ноутбуков. Иными словами, почти у 700 тыс. жителей региона есть доступ к стационарным высокотехнологичным платформам для развлечения — компьютерам и ноутбукам, почти у каждого третьего. Видеоприставки, по данным статистиков, есть у почти 50 тыс. жителей края. Впрочем, не все они игровые — многие только проигрывают музыку, ловят мировые каналы интернет-телевиденья, проигрывают ролики с известных видеопорталов. Разнообразное, хоть и во многом виртуальное, развлечение.

Выходя из дома. житель края идёт чаще в кино, чем в театр. По данным Управоения Алтайского края по культуре и архивному делу, в год все жители Алтайского края покупают около 400 тыс. театральных билетов. То есть средний житель края попадает на спектакль раз в шесть лет. А учитывая, что театров в регионе всего шесть и расположены они в трёх городах, очевидно, что созерцание сценического искусства — развлечение для очень ограниченного числа жителей. Кино — намного популярнее. Даже средние по размеру кинозалы в райцентрах посещает до двух тыс. человек в месяц.

Музеев в крае больше, чем театров — 54. Но в год их посещает только 420 тыс. человек, включая туристов. Только каждый пятый житель края хотя бы раз в год бывает в музее. С библиотеками ситуация чуть лучше — в крае 960 хранилищ книг, которые активно посещают школьники, студенты и некоторые взрослые. Общий библиотечный фонд края — 13 млн книг.

И физкультура

Ситуация с активным отдыхом в Алтайском крае более благоприятная, чем с посещением театров. Итоги комплексного наблюдения условий жизни населения Алтайского края показали, что активный образ жизни способны вести около 57% населения — что в городах, что в сёлах. Треть населения не может заниматься спортом из-за возраста или здоровья, а каждый десятый не имеет к этому никакого интереса. Причём пассивных горожан в полтора раза больше чем пассивных сельчан.

При этом, если оценивать не потенциальные возможности и желания, а реальные увлечения, то каждый второй житель края активным отдыхом не занимается. В сёлах — 60%, в городах — 42%. 28% горожан и 13% сельчан не посвящают время активному отдыху из-за отсутствия желания. Половине не хватает времени, каждому десятому кажется высокой стоимость занятий спортом, каждый пятый не видит поблизости мест для игр и тренировок.

Те же, кто все-таки занимаются физкультурой, больше всего предпочитают игры на свежем воздухе — футбол, волейбол, бадминтон, а зимой хоккей. Этим увлечён каждый четвёртый житель края, способный к активности. В почёте и плаванье — у каждого пятого активного горожанина и каждого шестого жителя села. В их распоряжении 63 бассейна края, множество озёр и рек.

Любовь к фитнесу отмечена у 13% горожан и только у 4% жителей села, а спортивные секции посещает каждый шестой житель города и каждый десятый житель села. Всего в крае работает более 1,5 тыс. спортивных залов и почти 3 тыс. спортивных сооружений на открытом воздухе. По данным краевого спортуправления физкультурой и спортом в том или ином виде хотя бы изредка занимается 740 тыс. жителей края — почти каждый третий.