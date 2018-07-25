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В областном центре на 11% снизилось количество случаев заражения ВИЧ
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В областном центре на 11% снизилось количество случаев заражения ВИЧ 

АиФ Кузбасс 20 часов назад
Фото: АиФ Кузбасс
Антинаркотическая комиссия подвела итоги первого полугодия 2018 года.
По сообщению пресс-службы городской администрации, в группе кемеровчан в возрасте от 20 до 29 лет заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась с 65% в 2000 году до 21,5% в 2018 году. Среди подростков и молодежи также значительно снизился уровень заболеваемости, с 15,3% до 1,6%. Данные говорят о том, что профилактические программы имеют действие.
Также за первые полгода 2018 года удалось снизить количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В городе регулярно проводятся акции «Дети России», «Сообщи, где торгуют смертью!», «Призывник», «Родительский урок», «Летний лагерь — территория здоровья». Также сотрудники полиции вместе с волонтерами закрашивают объявления с контактами распространителей наркотиков.
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