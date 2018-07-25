Стал известен дизайн знака для детей войны Хабаровского края

В Хабаровском крае определились с внешним видом знака отличия, который получат дети военного времени. Так называется новый статус для жителей региона, чьё детство пришлось на время Великой Отечественной и Советско-Японской войн. Как уже ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», около 74 тысячи человек в ближайшее время должны получить отличительные символы. Дизайн этого знака рассматривал геральдический совет. Как рассказал корреспонденту агентства зампред Законодательной думы Хабаровского края Юрий Матвеев, после жарких дискуссий его участники остановились на одном из шести вариантов.

— Значок будет односторонним. В его верхней части будет изображена символика Хабаровского края. На основной части символа будет изображён Орден Отечественной войны и помещена подпись: дети военного времени, — объяснил Юрий Матвеев . — К сожалению, в нашем регионе не осталось предприятий, которые могли бы качественно изготовить больше 70 тысяч знаков. Заказ, скорее всего, придётся размещать где-то в другом месте. Думаю, что к началу зимы эти памятные символы будут готовы и мы начнём их вручать представителям поколения, чьё детство пришлось на военное время.

Принятый недавно региональный закон «Об отдельных вопросах патриотического воспитания граждан в Хабаровском крае» относит к детям военного времени жителей территории, которые родились в период с 22 июня 1927 по 3 сентября 1945 года.

В этом году все они впервые к годовщине окончания Второй мировой войны получат к пенсии выплату в 1 тысячу рублей. Никаких заявлений для этого не требуется. Региональный бюджет уже направил на эти цели больше 70 миллионов рублей. В дальнейшем, к другим памятным датам сумма единоразовых выплат может быть увеличена.