Юбилейная международная смена открылась в выксунском лагере «Лазурный» (ФОТО)

23 июля в детском центре «Лазурный» в Выксунском районе торжественно дали старт юбилейной 25-й молодежной смене «JustLazurny», а также 10-й межрегиональной молодежной смене «Россия+». Погостить в «Нижегородский Артек» приехали ребята из Германии, Китая, Сербии, Израиля, Боснии и Герцеговины, Беларуси и Молдовы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

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Кроме этого, лагерь в этом году постелили гости из Эквадора, Колумбии, Мексики, Афганистана, Туркменистана, Зимбабве, Монголии и Эстонии в составе делегации иностранных студентов ННГУ.

Ребятам, впервые побывавшим в «Лазурном» рассказали историю детского центра — как он появился, гости каких стран посещали его в разные годы, что за традиции образовались здесь за это время.

Отметим, что за 23 года существования лагеря его посетили 3 тысячи зарубежных гостей из 40 стран мира. Каждая новая смена имеет свою направленность и идею. Слоган нынешней юбилейной смены — «Меняйся!», а скрывается за ним обновленная программа с интереснейшими проектами и новыми идеями.

Напомним, урок электробезопасности прошел в детском лагере Сокольского района.

Фото: министерства образования Нижегородской области