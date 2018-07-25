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«Богохранимая»: этому бренду Костромы посвятят выставочный проект
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«Богохранимая»: этому бренду Костромы посвятят выставочный проект 

k1news.ru 20 часов назад
Фото: k1news.ru
27 июля в 14:00 в Сытинском читальном зале костромской областной универсальной научной библиотеки откроется книжно-иллюстративная выставка-просмотр «Кострома Богохранимая». Она приурочена к 1030-летию Крещения Руси, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Богохранимой Кострому называли и князья, правившие этим краем, и цари Романовы. Называют ее так и сейчас те, кто искренне любит наш город.
На выставке вы сможете увидеть книги и альбомы о Свято-Троицком Ипатьевском монастыре, Богоявленско-Анастасиином монастыре, церкви Александра и Антонины в Селище, церкви пророка Божия Илии на Городище. Дополнят их документы о возрождении кремля.
Кроме того, в экспозиции вы найдете труд митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта об Иаково-Железноборовском монастыре, работы костромских историков-краеведов.
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