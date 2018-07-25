Слезы на глазах и отсутствие аппетита. Как понять, что пора в отпуск?

Последствия трудоголизма

Психолог Татьяна Кабакова рассказала нам, чем опасно длительное отсутствие отдыха и дала рекомендации, как правильно организовать свой отпуск.

— Какие признаки говорят о психоэмоциональной усталости от работы?

— Во-первых, это отсутствие удовлетворения от процесса работы, который раньше приносил радость.

Во-вторых, для достижения того же самого результата приходится прилагать значительно большее количество усилий, сложно сконцентрировать мысли, возникает ощущение, что человек «стоит на месте». И это приводит к переживаниям.

Как следствие — расстройства вегетативной нервной системы: ухудшение сна, раздражительность. А за ними наступают и соматические нарушения: колебания артериального давления, потливость, отсутствие аппетита или же желание «заесть» стресс.

— Что делать, если в ближайшее время пойти в отпуск не получается, а отдохнуть хочется?

— Если до отпуска далеко и вы ощущаете признаки усталости, постарайтесь взглянуть на свой рабочий процесс с творческой стороны, фантазируя. Дополните яркими акцентами рабочее место: разместите на стенах красивые постеры, фотографии или рисунки своего ребенка, придумайте новое место для каждой вещи, украсьте стол букетом цветов… Не стоит, также забывать и про яркие детали в костюме: брошь, шарфик, необычный галстук.

Отдых тоже должен быть разнообразным. Уделите время прогулкам на свежем воздухе, встрече с друзьями, посещению выставок, просмотру кино в уютной домашней обстановке. Балуйте себя любимыми блюдами. Запишитесь на интересные курсы, например, танцев.

— Не у всех получается взять отпуск сразу на 28 дней, часто отдых дробят. Можно ли полностью восстановить силы за короткое время?

— Меня часто спрашивают, можно ли отдохнуть за одну-две недели. Все зависит от того, как распределить свое личное время. Заранее распланируйте, когда, где и с кем вы будете проводить эти дни, не перенапрягайтесь физически. И тогда продуктивный отдых за короткое время будет возможным, а незабываемые впечатления будут сопровождать вас еще долго.

— Чем опасен сознательный отказ от отпуска и сверхурочная работа?

— Трудоголизм зачастую приводит к усугублению уже имеющихся заболеваний, а также к возникновению новых недугов. Японский термин «кароши» обозначает смерть на рабочем месте, которая возникла от долговременной напряженной работы без выходных. Жители страны Восходящего Солнца даже практикуют «инэмури» — сон на рабочем месте. Работник таким образом имеет возможность восстановить свои силы и уменьшить риск переутомления и внезапной смерти. Данный пример иллюстрирует всю опасность отказа от выходных и отпуска. Никакие деньги и амбиции не стоят вашего здоровья.

Как отдыхают нижегородцы

Портал NN.ru опросил жителей города, где и как они обычно проводят свой отпуск. Также респонденты ответили, чувствуют ли они себя полностью отдохнувшими за это время.

Анастасия, контролер ОТК:

— Если отдых запланирован на лето, то я уезжаю на море, а если это холодные месяцы, то провожу его активно вместе с семьёй. Например, ездим в лес, на рыбалку, катаемся на коньках, лыжах или тюбинге… Всегда после такого отдыха чувствую себя превосходно. Все же надо уточнить, что физически от активного отдыха тоже необходим отдых, хотя бы хороший сон. Главное — уметь все спланировать.

Светлана, секретарь:

— Отпуск я обычно дроблю на две недели и провожу его в деревне. Я купаюсь, загораю, а также помогаю в огороде. Мне кажется, чтобы отдохнуть телом и душой, нужно просто поменять деятельность.

Алексей, инженер-разработчик программного обеспечения:

— В нашей компании не принято брать отпуск разом на 28 дней без крайней необходимости. Дело в том, что отделы небольшие и, если один работник будет отсутствовать продолжительное время, нагрузка на остальных окажется завышенной. Свой отпуск я провожу дома и в гараже, делая дела, которые накопились за полгода. По моему мнению, двух недель достаточно, чтобы отдохнуть от работы, улучшить настроение и зарядиться позитивом на долгое время!

Евгений, программист:

— По контракту мне оплачивается две недели в году в качестве отпуска. Если я еду отдыхать, то, в основном, провожу время, гуляя и общаясь с друзьями. Если еду в туристические путешествия, то посещаю достопримечательности, делаю много фотографий. Хоть бывает я и устаю от какой-то рутины в жизни, отдохнуть от неё легко получается в новой работе или интересных задачах. Таким образом, в моем случае отпуск используется не столько для отдыха, сколько для путешествия, событий, смены обстановки.

Если отпуск только предстоит, рекомендации психолога и наших читателей, помогут распланировать его с умом, выбрать подходящий вариант отдыха и провести время незабываемо. При подготовке главное — оградить себя от стрессовых ситуаций.

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