Чиновники планируют брать деньги с посетителей Горпарка 

На днях появилась информация, что футбольное поле в «Городском парке» Вольска перестало быть бесплатным. Местные чиновники приняли решение о введении платы за использование искусственного газона. Этот факт возмутил депутата Госдумы Николая Панкова, о чем он сообщил в своем ТамТам-канале «Пара слов»:
"Не перестаю удивляться глупости чиновничьей. Возможно, нехватка йода отпечаток накладывает на них. Такое объяснение жители им дают. Прочитал одно из объяснений вольского чиновника, что планируют деньги с взрослых брать при посещении парка в Вольске. Всем давно известно, что благотворительные объекты Володин делает при условии бесплатного их посещения. Ведь при строительстве ни рубля из бюджета ни области ни района не брали. Все ресурсы району бесплатно достались. Но атомные города — и Балаково, и рядом Вольск — все делают наоборот. Вспомните спорткомплекс «Альбатрос» в Балаково. И тогда чиновники плату брать хотели с детей. Хорошо, жители донесли до Володина информацию. Уже при Соловьеве плату отменили. А разве можно забыть продажу футбольных полей балаковских школ под коттеджи? Хорошо, там прокуратура государственную позицию заняла. И борется за возврат земли. Обидно, что общественные организации, партийные структуры в области молчат. Не хочу думать, что все повязаны между собой. Кстати, документы подписывал чиновник, ранее работавший в Вольске. Да и в Вольске памятники коррупционных дел видны. Продали здание детской больницы за копейки частному лицу. А когда нужно было детей лечить, Володин вынужден был новое здание строить. Новая власть хотела старое здание вернуть, собственник запросил уже 25 млн руб. И опять все ушки прижали и молчат. Как это все назвать? Что касается парка, рекомендую чиновнику зайти в кабинет директора и посмотреть в окно. А оттуда он увидит бревенчатую избу. Воспроизведение исторической деревни, оплаченной из федерального бюджета. Так вот и ее отдали под ресторан в частные руки. А молва ходит и о любовной интрижке. Так вот и говорю чиновникам — не к тому идете, не те примеры. Непонятно, почему минкульт области молчит? Где зампред, курирующий это направление? Молва идет плохая, все в доле? Понимаю Володина. В последнее время он уходит от общения с чиновниками. И все больше и больше предпочитает общаться с населением, решая напрямую их вопросы".