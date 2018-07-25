Российский сервис для автоматизации работы ресторанов MixCart привлек 40 млн рублей

Сделка была проведена в два раунда: в январе и июле 2018 года. Инвесторами выступили бизнес-ангелы Александр Невинский и Федор Сапронов. Полученная каждым инвестором доля не раскрывается, однако известно, что на двоих они получили около 60% проекта.

Полученные средства планируется направить на увеличение команды разработки, а также привлечение клиентов путем проведения мироприятий и участия в них в роли спикеров. Шамалов надеется, что команде удастся построить такой продукт, который будет востребован всеми участниками рынка.

Проект MixCart был запущен в ноябре 2016 года Шамаловым и его партнером Ильдаром Хасановым . Система представляет собой платформу, которая трансформирует закупки и управление документооборотом через автоматизацию этих процессов: рестораны и поставщики управляют закупками через облачное решение.

Сервис планирует зарабатывать за счет подписки. «С июня месяца мы внедрили подписку, до этого момента сервис был бесплатным, уже внесли оплаты сотни клиентов», — рассказал в разговоре с Rusbase Шамалов.

В 2016 году разработку MixCart использовали более 500 компаний. По собственным данным, число клиентов увеличилось до четырех тысяч компаний, среди которых некоторые рестораны «Додо Пицца», «Чайхона» и другие.