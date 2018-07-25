Спасают мох у Левиафана и учат пить иван-чай: делегация из Поморья покоряет север Норвегии

В самом северном городе Норвегии Варде 25 июля, стартует Поморский фестиваль — традиционный международный праздник, на который съезжаются гости из разных стран. Один из его символов — Левиафан, огромная скульптура из дерева, которую два год назад построили в Норвегии наши земляки из команды «Сборная Тайболы». В этом году они снова приехали на самый северный норвежский остров.

Такие художественные образы выхо

Вчера делегация северян собралась в Варде в полном составе, — остров встретил участников Поморского фестиваля из Архангельска и Северодвинска густым туманом.

Не смотря на непогоду, — холод и дожди, — уже два дня северодвинцы благоустраивают территорию рядом со скульптурой Левиафана в норвежском городе Варде. Здесь появится костровище, а также лестница, ведущая к смотровой площадке, которая решит проблему вытаптывания мха на дикой территории — скульптура стала так популярна, что к ней прокладывают тропы.

Левиафан, пожалуй, самый крупный в истории российско-норвежских отношений «сувенир» от нас — соседям по Баренц-региону. Деревянная скульптура, известная также как Драккар, за два года стала достопримечательностью острова Варде и своеобразным символом Поморского фестиваля в городе Варде. Этим летом рядом с рукотворным скелетом снова развернулось строительство.

— Северодвинские мастера взялись за подходные пути к Драккару, чтобы он был в легкой доступности, а также, чтобы сохранить природный мир вокруг него. Команда состоит по большей части из универсальных солдат: тут повар носит доски, видеограф варит кофе, а в вечерних мозговых штурмах участвуют все, — комментирует руководитель команды «Сборная Тайболы», Илья Кузубов. — Возможно, в будущем появятся пандусы, чтобы сюда могли подниматься представители маломобильных групп населения. В Норвегии популярен туризм в вагончиках, приятно, что часто в маршруты попадает Драккар. ВИДЕО Зачем «Сборная Тайболы» приехала в Норвегию

Внутри Левиафиана

В ближайшие дни наши земляки проведут в Варде мастер-классы, расскажут норвежцам, как пить архангельский иван-чай, представят традиции Севера, выступят перед иностранцами из разных уголков мира с уличными театральными представлениями и музыкальными концертами. В программе примет участие архангельский коллектив«Неизвестный композитор», а также творческая группа из Северодвинска «Змеи Радуга», которая покажет не только танцевальные и световые шоу, но и поставит на местной сцене спектакль — «За северным ветром». В прошлый визит «Сборная Тайболы» установила в Варде памятную резную доску, изготовленную по эскизам художника Александра Менухова, «интерактивный стэнд», — это звонница с колоколом, подаренным Северным морским музеем. Сюжеты резной картины посвящены истории и культуре Архангельска».

Поморский фестиваль проходит в Варде с 1993 года. В этом году праздник продлится пять дней, и Русский Север на нем представляют наши земляки — архангелогородцы и северодвинцы, — «Сборная Тайболы». В ближайшие дни в Варде пройдут выставки художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, концерты творческих коллективов, лекции, дружеские встречи, а также застолья с традиционной кухней.