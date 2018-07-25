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Празднования и мастер-классы пройдут в «Крупченином доме» музея Машкова в Волгограде
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Празднования и мастер-классы пройдут в «Крупченином доме» музея Машкова в Волгограде 

Ревизор.ru 20 часов назад
Фото: Ревизор.ru
В стилизованной русской избе с бревенчатыми стенами, печкой, деревянными столом и лавками мастера клуба «Крупеничка» проводят различные праздники, а также мастер-классы по множеству видов декоративно-прикладного творчества. Особое место традиционно занимает изготовление игровых и обрядовых кукол. Экспозиция меняется в соответствии с народным календарем.
Этим летом для жителей и гостей Волгограда «крупенички» также подготовили массу интересного:
— 26 июля, с 11:00 до 13:00, будет отмечаться Афиногенов день. Главным событием музейных посиделок, посвящённых празднику первого снопа, станет мастер-класс по изготовлению куклы-стригушки из соломы и лыка.
— 2 августа, с 11:00 до 13:00, в «Крупеничкином доме» отпразднуют Макридов день. Гостям расскажут о старинных обрядах и приметах, предложат разгадать народные загадки, а также научат изготавливать обрядовую куклу Макридину из ткани и палочек.
— 7 и 8 августа, с 11:00 до 18:00, состоится мастер-класс знаменитой рукодельницы, заведующей отделом методической и культурно-образовательной работы Тульского областного историко-архитектурного музея Ирины Агеевой.
— 19 августа, с 10:00 до 13:00, в «Крупеничкином доме» отметят Яблочный спас. Гостям расскажут о традициях и истории древнего праздника и научат делать сшивное модульное яблоко.
— 29 и 30 августа, с 11:00 до 13:00, состоится празднование Хлебного (Орехового) спаса. Всем желающим расскажут, как самому создать куклу хлебного человечка из ткани.
"Крупеничкин дом" работает выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И. И. Машкова по адресу: ул. им. Маршала Чуйкова, 37.
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