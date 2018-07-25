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В Струковском парке пройдет летний семейный фестиваль
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В Струковском парке пройдет летний семейный фестиваль 

Волга Ньюс 20 часов назад
Организаторы предлагают захватить пледы и насладиться воскресным днем в кругу близких.
По традиции гостей праздника ждет насыщенная программа: любимые мультипликационные персонажи, яркие шоу, выступления творческих коллективов, спортивные конкурсы, мастер-классы и игры на свежем воздухе.
Также на площадке пикника разместятся стильные фотозоны, маркет и фудфест.
Изюминкой праздника станут водные развлечения: игрушечная рыбалка, конкурсы по стрельбе из водяных пистолетов и пенная вечеринка.
Вход свободный
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