В Струковском парке пройдет летний семейный фестиваль

Организаторы предлагают захватить пледы и насладиться воскресным днем в кругу близких.

По традиции гостей праздника ждет насыщенная программа: любимые мультипликационные персонажи, яркие шоу, выступления творческих коллективов, спортивные конкурсы, мастер-классы и игры на свежем воздухе.

Также на площадке пикника разместятся стильные фотозоны, маркет и фудфест.

Изюминкой праздника станут водные развлечения: игрушечная рыбалка, конкурсы по стрельбе из водяных пистолетов и пенная вечеринка.

Вход свободный