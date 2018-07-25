В Музее Мирового океана начали собирать скелет серого кита из Чукотки

Новый экспонат начали собирать в стенах музея мирового океана. В наш регион его привезли из Чукотки, по частям. Причём, конструктор стал похожим на китайскую посылку. Некоторых частей не хватило, других прислали вдвое больше.

Вот так с помощью болгарки таксидермист из Санкт-Петербурга Юрий Стариков реставрирует кости серого кита. Трудится он в стенах Музея Мирового океана Калининграда. И на самом деле этот процесс на много сложнее и тоньше, чем кажется.

Юрий Стариков, старший таксидермист Зоологического музея Санкт-Петербурга:

— Вот эта часть была утрачена. Поэтому её восполняем полиэфирной шпатлёвкой. Недостающий кусочек мы взяли от другого позвонка кита. Отрезали и прирастили сюда с помощью шпатлёвки. Теперь восстанавливаем рельеф по аналогии с этим отростком.

Сборку скелета, по праву, можно назвать ручной работой. Так как недостающие детали приходится вытачивать из пенопласта. Затем шпаклевать и красить. Посылку с костями музей получил из Чукотки. Пришла она с лишними деталями: две шеи и три лопатки, есть и недостающие части. Однако, сам по себе, этот конструктор, штука уникальная. Особенно для нашего региона. Ведь на Балтике увидеть таких млекопитающих воочию, не получится.

Ирина Байкова, старший научный сотрудник Музея Мирового Океана:

— Это самый древний кит. Это кит, который умеет поворачивать голову, у которого поворачивается шея. Это кит, у которого сохранились остатки волосяного покрова, это единственный кит, который кормится на дне и умеет капать кормовые ямы.

Всё вышеперечисленное отсутствует у всех остальных китов. И напоследок, чтобы ещё больше придать уникальности данному экспонату, стоит сказать, таких скелетов в музеях мира, очень мало. Закончить реконструкцию серого кита, мастер планирует к концу этого года.

— Полностью собранный скелет кита сотрудники музея мирового океана планируют разместить в новом здании, которое сейчас строится за моей спиной. Кости млекопитающего станут центральным экспонатом осталогической коллекции. Правда, увидеть его посетители музея мирового океана смогут не скоро. Примерно в 2020 году.

Дмитрий Ефимов, Максим Вернер