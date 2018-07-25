Литературная гостиная к 85-летию Василия Шукшина приглашает жителей поселения

Фото: архив Встречи в литературной гостиной ДК «Дружба» продолжаются и всегда пользуются интересом у жителей нашего поселения.

"Любой разговор о В. Шукшине невозможен без обращения к его истокам, без понимания сокровенной связи с родным Алтаем. В литературу он пришел со своей родиной, недаром, по точному замечанию В. Астафьева, личностью своей, внешностью своей «он был похож на свою родину. » — отметила библиотекарь Хромова Г. П.

Также на мероприятие будет обзор книжной выставки и просмотр документального фильма о В. М. Шукшине «Он сражался за Родину».

В литературной гостиной ждут не только поклонников творчества Василия Шукшина, но и всех желающих. Начало в 15.00 в помещении библиотеки.