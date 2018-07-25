О жителе Красноярского края будет снят фильм

В рамках телевизионного проекта РУСАЛа «Настоящие истории» будет снят фильм о жителе Красноярского края, сотруднике Богучанского алюминиевого завода Кирилле Коновницыне.

Он стал победителем финального этапа корпоративного конкурса «Настоящие истории», итоги которого подведены на этой неделе. Помимо него победителями названы Юрий Мигуренко (СУБР, Североуральск) и Андрей Выбин (ИрКАЗ, Шелехов). Всего в конкурсе приняло участие 47 сотрудников РУСАЛа.

Кирилл Коновницын работает в компании РУСАЛ с 2015 года. Начинал карьеру оператором автоматизированного процесса производства алюминия. Спустя 2,5 года был переведен на должность специалиста отдела планирования и анализа в производственной дирекции. Занял II место на кейсовом чемпионате «Профессионалы будущего» по теме «Металлургия» в 2017 году. Он не только металлург, но еще спортсмен, музыкант, альпинист, экстремал, победитель этапа соревнований по сноуборду « Ростелеком 13 park tours» в дисциплине «Слоуп-стайл». Имеет два музыкальных образования. Участвует в региональных соревнованиях по сноуборду и агрессивным роликам. С 2007-го года занимается хоккеем с шайбой. В 2011 году получил кубок «Лучший вратарь» городского чемпионата по хоккею с шайбой в Саяногорске. Любит мотоциклы. И скоро об этом парне будет снят фильм проекта «Настоящие истории». Чтобы увидеть его историю на экране, в рамках объявленного конкурса за него проголосовали коллеги, друзья, жители Богучанского района.

Кстати, в рамках конкурса каждый сотрудник алюминиевого завода мог предложить свою кандидатуру или кандидатуру своего коллеги в качестве героя. Победители определялись путем открытого голосования на сайте конкурса. Цель проекта — популяризация профессии металлурга, привлечение внимания к человеку труда, гармоничной, увлеченной личности, успешной не только в профессии, но и в самореализации.

«Настоящие истории» — это проект о позитивных неравнодушных людях с активной жизненной позицией, увлеченных металлургах. У каждого из них своя история, свои увлечения и интересы, но всех героев объединяет желание созидать, творить добро, оставляя заметный след в сердцах людей, меняя жизнь к лучшему. Мы гордимся каждым из 60 тысяч наших сотрудников, формирующих команду РУСАЛа», — отметила заместитель генерального директора Вера Курочкина