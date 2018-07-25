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Аллея Романовых открылась в Нижнем Новгороде
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Аллея Романовых открылась в Нижнем Новгороде 

Ревизор.ru 19 часов назад
Фото: Ревизор.ru
Первая часть аллеи была открыта еще в октябре 2017 года. Теперь ее дополнили бюсты Александра I, Николая I, Александра III, Николая II с семьей и других государей. Памятники создали заслуженный художник РФ, член-корреспондент Российской академии художеств Александр Аполлонов и скульптор Александр Горшков. Фото: Надежда Кей  "Нигде в стране больше нет памятников царю Алексею Михайловичу, Михаилу Федоровичу, Ивану V Алексеевичу, Ивану Антоновичу, Софье Алексеевне и некоторым другим", — отметили авторы. Фото: Надежда Кей  Аллея Романовых положила начало историческому парку, который в будущем разместится на территории около монастыря. В ближайшее время авторы планируют приступить к созданию новых скульптур. Соседняя с Романовской аллея будет посвящена династии Рюриковичей, а следующая — русским патриархам.
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