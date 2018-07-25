Встречу с детским писателем организуют в Троицке

Фото: библиотека №2 городского округа Троицк

В библиотеке №2 городского округа Троицк 8 августа состоится встреча с детской писательницей Ольгой Малышкиной.

— Подобные мероприятия мы проводим регулярно. Ольга Малышкина уже не в первый раз придет к нам в гости. Во время мероприятия мы подведем итоги конкурса «По следам литературных кошек». Кроме того, в рамках встречи читатели смогут пообщаться с писательницей и задать ей все интересующие вопросы, — уточнила ведущий специалист библиотеки №2 Марина Коваленко

Она добавила, что начало мероприятия запланировано на 11:00. Мероприятие будет интересно читателям от пяти до 14 лет.

Отметим, что Ольга Малышкина является лауреатом премии Международного литературного конкурса «Новая сказка — 2015».