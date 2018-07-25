На «Седьмом небе» от страха. Как не пострадать во время развлечений?

Родители стараются сделать всё, чтобы за лето дети получили как можно больше положительных эмоций. И здесь спрос рождает предложение. Предприниматели предлагают посетить квеструмы, покататься на лошадях, побывать в передвижных зоопарках и цирках, пережить острые ощущения на аттракционах.

ДТП в парке имени Горького

«Накануне отпуска, 1 июля, пошла с ребёнком в пермский парк им. Горького. Сын захотел прокатиться на электромашинке. Во время катания из-за манёвров других машин мы врезались в борт автодрома. Сын сильно ударился шеей об руль, а я повредила руку», — рассказывает пермячка Ольга Шилова

Отпуск оказался испорченным. Рука, по словам женщины, болит до сих пор. Но ещё больше нашу читательницу смущает другое: она не ожидала, что во время аттракциона можно получить травму. Кто ж знал, что на игрушечном транспорте можно попасть в ДТП по-взрослому? Ремни безопасности в этих машинках есть, но только они не столь надёжно фиксируют пассажиров. Выпасть, конечно, не выпадешь, но от травмы не спасают.

Парк им. Горького часто оказывается в хронике происшествий. ЧП лета 2013 года просто ужасает. Женщина из Дивьи в выходной день приехала в Пермь с сыном и дочерью, чтобы покататься на аттракционах. На «Американских горках», когда поезд двигался на высоте трёх метров, её выбросило из кабинки на землю. Женщину госпитализировали и экстренно сделали ей операцию. Но через несколько дней она умерла в больнице.

После происшествия руководство парка заявило, что с аттракционом всё в порядке, все правила безопасности соблюдены, есть сертификат. Акцент делали на то, что аттракцион новый. Они сообщили о происшествии производителю конструкции — мол, пусть разбираются. Прежде чем запустить поезд, сотрудники парка удостоверились, что женщина пристёгнута. Вот только экспертиза показала, что механизм фиксаторов от интенсивного использования аттракциона был изношен. И в критический момент он отказал. Это стоило жизни 39-летней женщине. Её малолетние дети остались сиротами.

Через несколько дней после запуска нового аттракциона «Седьмое небо», в июле 2016 года, в парке снова едва не произошла похожая трагедия. Многометровая конструкция с кабинками вдруг стала быстро разгоняться. Люльки, в которых сидели люди, стали вращаться вокруг своей оси. Они раскачивались, сталкивались друг с другом и цеплялись за ветки деревьев. Аттракцион экстренно остановили. Люди, к счастью, отделались только ушибами, ссадинами и испугом. Ну, а руководство парка снова сообщило о ЧП производителям.

Безопасность детства

Сейчас в крае проходит акция «Безопасность детства». Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова побывала с проверкой всё в том же парке им. Горького. Комиссия обнаружила много нарушений.

«Очень много незакреплённых конструкций (рекламных щитов, аншлагов, урн). И всё это очень травмоопасно. На водном аттракционе нет ограждений. Мы стали свидетелями того, как туда чуть не упал ребёнок. И только благодаря расторопности родителей этого не случилось. Также родители указали нам, что не закреплена конструкция детской горки», — рассказала Светлана Денисова.

Парки аттракционов — не единственное место, где можно пострадать. Как ни странно, опасность для детей представляют батуты. В специализированных центрах, прежде чем пустить детей прыгать, родителям часто предлагают подписать договор. Жительница Осы зимой 2017 г. приехала в Пермь со своим сыном, чтобы сводить его в батут-центр. Там она, не читая, подмахнула документ, чем подтвердила, что организаторы не несут ответственности за происшествия на аттракционе. А через пять минут после этого несла плачущего сына на руках в медпункт. Прыгая, мальчик столкнулся с другим ребёнком и ушиб ногу. После этого он три недели ходил в гипсе.

В июне этого года в Перми, на ул. Швецова, 37, закрыли квеструм. Он располагался в подвале жилого дома, и прокуратура МЧС выявили многочисленные нарушения правил безопасности.

Месяц назад в Краснокамске шестилетняя девочка пострадала от животного из передвижного цирка. Мама девочки на несколько секунд отвлеклась, и в этот момент лошадь схватила ребёнка за бедро и бросила на землю. Малышке потребовалось лечение, а какое-то время она даже не могла ходить.

Нужно посмотреть критично

Специалисты говорят, что сфера детских развлечений очень сложная.

«Например, всё, что касается работы стационарных аттракционов, регулирует Инспекция государственного строительного надзора. Если они работают с нарушениями, можно обращаться туда. Если вы купили развлекательную услугу, но вам её оказали некачественно (в том числе кто-то получил травму), в таких случаях можно обратиться с заявлением к нам», — говорит пресс-секретарь Рос­потребнадзора по Пермскому краю Ольга Шутова.

Но, по словам экспертов, есть масса случаев, когда сложно понять, кто должен обеспечивать безопасность. К примеру, летом на улице можно видеть, как дети прыгают на надувных батутах, у которых в нижней части нет бортиков, оберегающих от падения. Полуметровой высоты достаточно, чтобы малыш получил травму головы, сломал ногу или руку.

Как быть, если ребёнка укусило больное животное? Что делать, если у передвижного аттракциона было плохо закреплено сидение и это привело к травме? Куда бежать, если сын или дочь упали с лошади, пони?

Специалисты сходятся во мнениях, что всегда за безопасность детей в первую очередь отвечают родители. Взрослые должны критично оценить, безопасен ли этот вид развлечений для их ребёнка.

Как взыскать за травму?

Юрист Марина Казанцева:

«Большие развлекательные центры обязаны страховать посетителей. В случае ЧП они в досудебном порядке выплачивают страховку за причинение физического вреда здоровью. Если отказались — можно обратиться в суд.

Можно взыскать и компенсацию морального вреда. Например, ребёнок сломал ногу. Он переживает, что ему поставят укол. А после наложения гипса расстраивается, что не может играть в футбол и ходить в садик. Все эти душевные и нравственные переживания, которые связаны с полученной на аттракционе травмой, — основания для иска.

Чтобы подать его, надо обратиться в травмпункт. Подробно расскажите медикам, при каких обстоятельствах получили повреждения, чтобы они всё это указали в справке с ваших слов. Не поленитесь, покажите врачу все синяки и ссадины, даже небольшие. Кстати, по таким делам нет срока давности. Подать иск можно хоть сразу, хоть через несколько лет. И не надо думать, что травма не серьёзная, поэтому не стоит связываться. В моей практике был случай, когда посетитель парка им. Горького на «Американских горках» ударился головой. Наш иск суд удовлетворил.

Ущерб можно взыскать даже в том случае, если аттракцион не стационарный. Но здесь надо действовать оперативно, так как есть риск, что на следующий день его вы не найдёте. Запишите данные этого человека, возьмите телефоны очевидцев, сфотографируйте, как выглядит сам аттракцион и чем он опасен. Всё это пригодится в суде».

Должно быть разрешение

И. о. начальника депар­тамента земельных отношений администрации Перми Лилия Раевская:

«По федеральному законодательству на муниципальных территориях могут размещаться передвижные цирки, зоопарки, луна-парки и сезонные аттракционы. Заинтересованные лица могут устанавливать их бесплатно, так как земельные участки юридически им не передают.

Но, чтобы их установить, нужно получить разрешение. Его выдаёт департамент земельных отношений городской администрации. Порядок и условия размещения объектов определены постановлением Правительства Пермского края от 22.07.2015 г. № 478-п.

Чтобы получить решение о размещении цирка или аттракционов, человек обращается в департамент с заявлением. Районная администрация потом контролирует, что и где стоит, как работает. Если поступают сведения, что владелец аттракциона нарушает законодательство, мы вправе запретить работу объекта».

Кстати

В июне и июле администрация Индустриального района составила 19 протоколов о самовольном размещении развлекательных объектов.

Тиры, будки, автоприцепы, велопрокат и другие объекты без разрешения работали в парке культуры и отдыха «Балатово».

Также городские чиновники выявили незаконно работавшие аттракционы в Сквере журналистов на ул. Уинской (Мотовилихинский район).

Во всех случаях принято решение объекты демонтировать.

Всех, кто знает о каких-либо угрозах здоровью ребят, предлагают звонить на горячую линию (342) 235-15-95. Также сообщение можно оставить на сайте perm-deti.ru с пометкой «Безопасность детства».