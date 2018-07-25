В Ростове пройдет отборочный этап конкурса «Высокий. Фест» 

26 июля 2018 в ростовском ARENA DON (г. Ростов-на-Дону, ул. Привокзальная, 3В) пройдет второй отборочный этап конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» для молодых, горячих и амбициозных авторов-исполнителей со всего Южного федерального округа! Начало в 12.00, вход на мероприятие — свободный, а хэдлайнером, который поддержит молодых исполнителей, станет группа «7Б»! В год 80-летия со дня рождения Владимира Высоцкого, Благотворительный Фонд под управлением Никиты Высоцкого объявил Всероссийский музыкальный конкурс молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». Всё, что нужно, чтобы одержать победу и заявить о себе на всю страну — талантливая, яркая, неординарная песня собственного сочинения, в любом стиле и направлении.