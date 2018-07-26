Узнать о личной драме Федора Достоевского приглашают в «Дом Гоголя» 

Литературный вечер «Ф. Д. и Милый друг. Федор Михайлович и Анна Григорьевна Достоевские» состоится 3 августа в «Доме Гоголя».
Сотрудники учреждения расскажут тайны личной жизни одного из самых известных русских писателей.
— Федор Достоевский постоянно имел долги, у него были нервные расстройства, а его дети болели. Все заботы о семье легли на плечи его супруги, — поделилась Александра Понкратова, редактор научно-методического отдела учреждения.
Встречу проведет кандидат филологических наук Александр Шамарин. Мероприятие организуют в рамках литературного цикла «Любовь. Письма».
Вход свободный. Начало встречи в 18:00 по адресу: Никитский бульвар, дом 7А.