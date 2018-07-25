Перед Ганзой. Как Псков отметил День города

По сути они стали генеральной репетицией европейского праздника.

«Ставьте лайк!»

Итак, что же нам, псковичам, тем, кто не разъехался в 30-градусную жару по дачам, а также гостям предлагают организаторы?

Прежде всего — перекрытый с 8 до 23 часов центр города. Ладно, может, это оправданно? Сразу оговорюсь, что сил у меня на многочасовую прогулку не хватило, а гуляла я с 11 до 14 часов. Итак, Октябрьский проспект. Полупустая площадь, на сцене надрывается певица, да так, что проходящие пешеходы закрывают уши руками. А дальше «вдоль по Питерской» ларьки с шашлыками-чаями-булками и главной (привет из 90-х) доминантой -громадным батутом, на котором не наблюдалось ни одного ребенка.

В Детском парке традиционные сладкая вата, вареная кукуруза, бесконечная лотерея с обещанием, что приз получит каждый, парочка палаток «рисуем сами», где лицо твоего чада распишут аквагримом, и бесконечные мягкие игрушки…

В одном месте вещает представитель сотового оператора, видимо, что-то разыгрывают, до меня доносится: «Ставьте лайк», в другом — реклама известной плитки, где дети красками её же и расписывают.

Н-да, добро пожаловать на Ганзу…

«А выступление начальства разве не будешь слушать?»— удивляется знакомая, когда ноги несут меня к реке, к Городу мастеров. Был бы у меня ребенок — зачем тащить его в Детский парк в такую жару, будь хоть трижды День города? Скорее к воде, и никаких выступлений начальства!

Фото в шкуре медведя

На набережной — повеселее, и хоть и здесь снова лотки с мягкими игрушки да батуты, но гастрономия оказалась классом выше: «чипсы без Е» и горячая уха по 100 рублей за плошку. Ремесленники привезли не только надоевшие трещотки и свистульки, но и дагестанское серебро c керамикой, а также ивановскую самодельную парфюмерию.

«Не желаете в шкуре медведя сфотографироваться?» — уморённый продавец не теряет надежды. «Даже если доплатите, не желаю». Впрочем, изделия из собачьей шерсти тоже не вызывали ажиотажа.

В этот же день, и тоже на набережной, открыли новую спортивную площадку для воркаута (уличной гимнастики). Кстати, на ней теперь можно заниматься всем желающим. «Я считаю, что эта площадка станет одним из излюбленных мест жителей и гостей города. На набережной реки Великой люди бегают, занимаются спортом, гуляют с детьми. И, как практика показывает, дети эти тренажеры тоже очень любят», — сказал врио губернатора Михаил Ведерников . Кстати, подобные площадки появятся и в районных городах.

Вот это событие вызвало больший интерес у горожан, тем более открытие площадки приурочили к российскому этапу Кубка мира по воркауту. Обещано, что победитель поедет на суперфинал Кубка мира по воркауту в Каир в декабре этого года.

Зрелище, действительно, выглядело очень достойно.

На вечерних мероприятиях, каюсь, не была. Так что не увидела я ни выступления псковского шоу-мена со своими красотками, ни группу «Челси», ни праздничного салюта…

А вот что думают по поводу праздника сами псковичи, оставляющие комментарии на интернет-форумах.

«Одно и то же, без какой-то фантазии»

«Винегрет без режиссуры… »

«Очень понравились соревнования по воркауту! Ребята супермолодцы! Площадка классная!»

«Много пошлости на сцене в центре. Что хорошо в ночных клубах, то не годится днем на всеобщее обозрение. Устроители программы разве не должны просматривать номера?»

«Много площадок, зачем? Взять количеством, а не качеством?

«Понравилось соревнование на самодельных плавучих средствах, не понравились развлечения для детей в Детском парке, гигантские надувные монстры могут вызвать только ужас, а дети — это важно, сегодня дети — завтра народ».