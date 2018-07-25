Фестивалю «У князя Владимира» ещё не поздно помочь

Фестиваль состоится меньше, чем через неделю, 28 июля, по адресу: Перовская улица, д. 64, площадка возле Храма Феодора Ушакова.

Этот день — престольный праздник строящегося в районе храма во имя князя Владимира. И в этот день в Новогиреево молодые активисты — прихожане храма — вот уже четвёртый год проводят семейный этно-фестиваль, на который собираются тысячи людей со всей Москвы и регионов России.

Фестиваль никем не финансируется, проводится на энтузиазме его организаторов, которые будут рады любой помощи: от финансовой до волонтёрской.

Староста Храма святого Феодора Ушакова Александр Абросимов рассказал корреспонденту интернет-газеты «Мой район Новогиреево» о том, что будет происходить «У князя Владимира» в этом году.

«В этом году участников фестиваля ждёт турнир по историческому фехтованию, всевозможные мастер-классы, народные забавы, игры и аттракционы. Можно будет поучаствовать в семейном квесте, поводить хороводы вместе с фольклорным ансамблем «Гольянова рать». Будет, и где вкусно перекусить, и где купить сувениры», отметил Абросимов.

По его словам, организаторы могли бы сделать фестиваль ещё интересней, если бы смогли приобрести специальные праздничные шатры. Но помочь фестивалю еще не поздно. Подробная информация о том, как это сделать — по ссылке: https://planeta.ru/campaigns/svfestival2018