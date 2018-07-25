Ещё
В Богородском 125-летие со дня рождения Маяковского отметили необычно
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В Богородском 125-летие со дня рождения Маяковского отметили необычно 

Официальный сайт управы района Богородское 19 часов назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Жители района в четверг, 19 июля, разъезжались по делам в необычном настроении, так как они стали участниками «БиблиоОстановки».
Причиной всему стали сотрудники 74-ой библиотеки, которые в памятный день на трамвайной остановке «Объединение ЛИТ» рассказывали москвичам о Владимире Владимировиче Маяковском (1893 — 1930), цитировали его стихи и раздавали экземпляры книг юбиляра.
— Владимир Маяковский — знаменитый советский поэт ХХ века, публицист, драматург, художник. Кроме того — талантливый актер кино, режиссер и сценарист. К сожалению, он незаслуженно забыт, — отметили библиотекар. — Мы стараемся сформировать читательский вкус на лучших образцах отечественной литературы.
Москвичи в этот день узнали, что творчество Маяковского не ограничивается революционной тематикой. Владимир Владимирович был талантливым юмористом, писал немало о любви. Его стихи, сценарии и рассказы для многих в ходе акции стали открытием, благодаря вдохновленности работников библиотеки.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
Игровая площадка «Один дома» продолжает свою работу в Богородском «Город будущего» нарисуют 21 июля в народном парке «Янтарная горка» Богородские ребята изготовили «Соляные насыпушки»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые яркие девушки фестивалей16
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Дьявольски сексуальные кинозлодейки2
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Ляпы в советских мультиках14
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
10:43
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Кино
04:59
Черные комедии, обделенные вниманием
Кино
10:00
Наши актеры, прорвавшиеся в Голливуд
Кино
02:56
Первая обнаженка в советском кино
Кино
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение