В Богородском 125-летие со дня рождения Маяковского отметили необычно

Жители района в четверг, 19 июля, разъезжались по делам в необычном настроении, так как они стали участниками «БиблиоОстановки».

Причиной всему стали сотрудники 74-ой библиотеки, которые в памятный день на трамвайной остановке «Объединение ЛИТ» рассказывали москвичам о Владимире Владимировиче Маяковском (1893 — 1930), цитировали его стихи и раздавали экземпляры книг юбиляра.

— Владимир Маяковский — знаменитый советский поэт ХХ века, публицист, драматург, художник. Кроме того — талантливый актер кино, режиссер и сценарист. К сожалению, он незаслуженно забыт, — отметили библиотекар. — Мы стараемся сформировать читательский вкус на лучших образцах отечественной литературы.

Москвичи в этот день узнали, что творчество Маяковского не ограничивается революционной тематикой. Владимир Владимирович был талантливым юмористом, писал немало о любви. Его стихи, сценарии и рассказы для многих в ходе акции стали открытием, благодаря вдохновленности работников библиотеки.