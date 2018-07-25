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Тюменский благотворительный проект спас более 900 тяжелобольных детей
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Тюменский благотворительный проект спас более 900 тяжелобольных детей 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
ТЮМЕНЬ, 25 июл — РИА Новости. Более 930 детей Тюменской области, нуждающихся в лечении и реабилитации, получили помощь в рамках проекта социального партнерства «Ключ к жизни» за семь лет его реализации, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
"Проект стартовал в 2011 году по инициативе бывшего губернатора Тюменской области Владимира Якушева, он предусматривает софинансирование — 50% средств на лечение поступают от благотворителей, остальные 50% выделяются из областного бюджета. Ребятам проводят сложнейшие операции как в тюменских больницах, так и, при необходимости, в ведущих центрах России и других стран", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что проект «Ключ к жизни» поддержал семь ребят из Тюменской области, которые в августе примут участие в IX Всемирных играх победителей для детей, перенесших онкологическое заболевание.
По словам временно исполняющего обязанности губернатора Тюменской области Александра Моора, создавать необходимые условия для развития детей, в том числе развивать здравоохранение, — это общая задача государства и общества.
"Правительство Тюменской области продолжит работу по укреплению и обновлению материально-технической базы медицинских учреждений региона, созданию условий для активного внедрения новых технологий в сфере здравоохранения", — процитировала пресс-служба главу региона.
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