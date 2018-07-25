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В Видновский перинатальный центр поступил палатный рентген‑аппарат
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В Видновский перинатальный центр поступил палатный рентген‑аппарат 

РИАМО 16 часов назад
Фото: РИАМО
В перинатальный центр в подмосковном Видном поступил палатный рентгеновский аппарат, при помощи которого будут обследовать недоношенных детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
«В отделение патологии недоношенных детей Видновского перинатального центра поступил передвижной рентгенологический аппарат. Стоимость оборудования — порядка 4 миллионов рублей», — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
Он отметил, что аппарат закуплен и установлен в учреждении в рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья». Оборудование будет применяться для проведения обследований недоношенных детей.
«Преимущество данного оборудования заключается в его мобильности, небольших габаритах и, как следствие, возможности использовать устройство непосредственно в палате. Пропускная способность нового рентген-аппарата — 30 исследований в смену. Он будет использоваться для проведения обследований органов грудной клетки и брюшной полости у детей, рожденных с экстремально низкой массой тела, в период их выхаживания», — уточнил министр.
По словам Маркова, в настоящее время в учреждении ведется оформление необходимой технической документации, ориентировочно в конце августа аппарат будет запущен в работу.
Обеспечение медучреждений Подмосковья современным оборудованием является одним из приоритетов. В 2018 году на закупку медицинского оборудования в Московской области было направлено порядка 5 миллиардов рублей.
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