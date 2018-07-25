Опасности купального сезона. Как выплыть сухим из воды

Где спастить от зноя без вреда для жизни и здоровью

Как известно, водная стихия таит очень серьезную опасность. В гостях у «АиФ-Псков» побывала госинспектор центра ГИМС управления МЧС по Псковской области Екатерина Суворова , которая не устает напоминать о культуре безопасности поведения на воде.

Жаркое лето 2018 года

Лариса Малкова, pskov.aif.ru: — Давно у нас не было такого жаркого лета, когда народ устремился на реки и озера, прибавив работы спасательным службам!

— Да! Но к несчастью случаи гибели происходят, когда люди пренебрегают элементарными правилами безопасности.

— И, как правило, в эту категорию попадаю люди в нетрезвом состоянии и дети, оставшиеся без должного присмотра?

— Трагедии случаются как среди взрослых, так и среди детей. К счастью, среди детей реже. В июне, например, зарегистрированы три случая гибели людей на воде в Стругокрасненском, Невельском и Псковском районах.

— И это при том, что июнь не был жарким!

— Но первая половина месяца была достаточно теплой, люди купались. Сейчас обстоятельства их гибели уточняются, но известно, что один человек находился в нетрезвом состоянии. Из года в год, по статистке, если что-то случается с человеком на воде, то именно в состоянии алкогольного опьянения.

Мы работаем в целях профилактики не только с детьми, хотя дети — это основное направление. После нашей беседы я еду в Печорский район по лагерям.

Купание — детям!

— Недавно псковский детский омбудсмен и директор Центра детского отдыха заявляли, что после трагедии на Сямозере ужесточились требования к правилам купания детей, и они не купались, в том числе и по этой причине. Но очень же тяжело в такую жару удержать детей, когда вода — главная радость!

— В начале каждого сезона инспекторы проводят приемку пляжа, чтобы и он и зона купания соответствовали все требованиям. Как правило, эти пляжи находятся в детских лагерях. Если они не соответствуют требованиям, то к использованию не допускаются. Всего в этом году зарегистрировано 26 пляжей, повторю, в основном они на территории детских оздоровительных лагерей. 2 пляжа не допущены к использованию. Например, в Островском районе отсутствует матрос-спасатель, а его наличие обязательно.

— Значит, дети не купаются?

— Это значит, что отдыхая на Гороховом озере, дети не будут допущены в воду!

— Получается, денег не хватает на матроса-спасателя, а страдают дети?

— Так как за пляжами закреплены владельцы, а среди них и органы местного самоуправления, то в штате эта должность предусмотрена. Но сейчас, видимо, такого человека нет. А раз нет, то мы не имеем права допустить пляж к использованию

— Но дети причем?

— Как правило, в таких случаях в лагере стараются ужесточить контроль за детьми: если не доглядели, то взрослые будут привлекаться к ответственности. Сегодня я не в первый лагерь поеду. На прошлой неделе выезжала в Гдовский район. «Купались?», — спрашиваю ребят. — «Нет!» Еще и от температуры воды зависит — работники не рискуют, перестраховываются Если погода позволяет, тогда — да.

— Все— таки там дети под присмотром взрослых, которые за них отвечает. Но когда погибает ребенок рядом с родителем — не понятно!

— Именно в таких ситуациях и происходят трагедии, а не в лагерях. Либо когда дети без присмотра взрослых собираются компанией и идут не на оборудованный, а на дикий пляж в незнакомые места.

В прошлом году лето было холодным, а дошкольник, находящийся без присмотра, утонул. Малышу достаточно и лужи, где можно захлебнуться… Бывали случаи такие, когда рядом с строящимся домом в канаве с водой погибал малыш.

Соблюдайте культуру безопасности на воде!

— Почему говорим, пишем, но из года в год одно и то же?

— Взрослые не соблюдают элементарные правила: купаться в незнакомых местах запрещено. Трагедии, как правило, происходят на диких пляжах. Да и в Пскове есть опасные места, где гибли люди: возле плотины у Гельдтовой бани и возле моста Александра Невского

На плотине — водоворот и быстрое течение — там категорически запрещено купаться!

— А на городском пляже есть спасатель?

— На пляже возле Мирожского монастыря оборудован пост и есть человек — иначе его не разрешили бы открыть. Любой пляж должен соответствовать нормам: противопожарным, санитарным. Да, санэпиднадзор в компетенцию ГИМС не входит.

Грубо говоря, если дно водоема водолазами обследовано, изучен берег, то чистота воды — задача Роспотребнадзора . Хотя меня часто спрашивают: как же так, на городском пляже грязная вода, Роспотребнадзор заключение не дает, а ГИМС дает? По чистоте воды мы не несем ответственности!

— Давайте вернемся к детям. Основное правило безопасности: не упускай ребенка из виду ни на секунду. А подростка?

— Если они идут купаться, то ни в коем случае не в одиночку! Культуру безопасности ребенку надо внушать.

— Есть под Печорами очень опасное место — карьер, там нередки трагические случаи. И местные продолжают там купаться, не смотря ни на что!

— Согласна! Хотя к водным объектам этот карьер не относится, там немало людей гибли в том числе и рыбаки даже зимой.

— А лесные озера, Лесицкое например? Там опасно?

— Их мы тоже осматриваем, там же есть пляжи, особенно если берег и место плавания за кем-то закреплены и нам присылают заявку: осмотреть. А наша задача провести все мероприятия, если место соответствует всем пунктам безопасности, принять и выдать акт на использование. Но у диких мест владельцев-то нет, и не все лесные озера мы можем осмотреть и освидетельствовать, поэтому всегда размещаем и на сайтах и информационных стендах перечень мест, где рекомендуем купаться. Как правило, люди выбирают те, что ближе к дому, либо свое излюбленное место. Но если вы решили искупаться в незнакомом месте, то соблюдайте элементарные правила: обследуйте дно — оно должно быть пологим, не ныряйте с обрыва — там могут быть коряги, арматура. И не заплывайте далеко — там может быть водоворот.

— Несколько лет назад у гребной базы утонул подросток: и не один был, с компанией, ребята с тренировки возвращались, решили искупаться…

— А вот здесь нужно соблюдать еще одно правило — нельзя резко нырять в воду. Здоровье каждого индивидуально и в таких случаях все может закончиться спазмом сосудов и остановкой дыхания.

— Совсем недавно у молодежи была дикая забава прыгать в Великую с Ольгинского моста. Но вроде бы экстремальные игры забылись?

— Пока такого не наблюдается. А там ведь действительно опасно — возле опор моста находится арматура. В том месте было организовано дежурство, а сейчас и наше отделение недалеко находится и спасательная станция.

Но если подобное увидите, не оставайтесь безучастными, оградите детей от беды, позвоните «112» подъедут специалисты. Нет, мы не наказываем, мы только проводим только разъяснительную беседу.

— Сейчас становятся все больше владельцев маломерных судов: скутеры, катера, водные мотоциклы рассекают воды Великой до позднего вечера. Они и горожанам мешают и вам немало хлопот приносят! А вспомнить хотя бы ЧП 3-летней давности, когда катер врезался в опору моста!

— В 2015 году, ночью, когда на воду запрещено выходить, а запрет существует, если видимость менее 1 км, в катере оказались трое мужчин и одна женщина да еще в состоянии алкогольного опьянения. Судно на скорости врезалось в опору моста. Двое погибло, двое — в реанимацию. Сейчас действительно беспокойство приносят владельцы скутеров, гидроциклов, которые не соблюдают ни скоростной режим, ни правила безопасности и сами переворачиваются, попадая на гребень волны. Мало того, позвоночники ломают, а про утонувшее судно я и не говорю, они окружающим мешают. Сейчас на них много жалоб поступает: даже на городском пляже они подъезжают к купающимся, что запрещено категорически. Бывали случаи, когда и под винт человека затянет и волной накроет, а бывает, что водитель катера не увидит пловца…

Работы у наших сотрудников сейчас очень много, ежедневно выходим на водоемы на своих катерах с 16 до 22 часов, а помогают нам и сотрудники линейного отдела полиции на транспорте и МЧС.

— А ОСВОД?

— Обязательно! Сейчас общественники молодежь активно привлекают. Особенно их помощь ощутима в районах, где нет нашего инспекторского отделения.