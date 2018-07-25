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На крупнейшем производителе вина на Дону начата процедура банкротства
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На крупнейшем производителе вина на Дону начата процедура банкротства 

161.ru 19 часов назад
Фото: 161.ru
«Цимлянские вина» производят больше 60 напитков
Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения на заводе «Цимлянские вина» по иску «Ростовского комбината шампанских вин», сообщается в документах электронной картотеки дел. «Цимлянские вина» должны комбинату полтора миллиона рублей.
— Суд определил утвердить временным управляющим открытого акционерного общества «Цимлянские вина» Иризова Аркадия Зубаниловича, — сообщается в определении суда.
Отчет управляющего суд рассмотрит 15 января 2019 года.
У «Цимлянских вин» по этому делу о банкротстве пять кредиторов. Среди них помимо «Ростовского комбината шампанских вин» указаны «Р-ВИЛНИ», «Банк ВТБ», «Сбербанк России», «ТАРА-ЮГ».
В ноябре 2017 года «Мариинский спиртзавод» подавал иск с требованием признать «Цимлянские вина» банкротом. Тогда организация задолжала 730 тысяч рублей. Суд возвратил исковое заявление.
«Цимлянские вина» — крупнейший производитель шампанских и игристых вин на Дону. Это единственная компания в мире, использующая в производстве все существующие виды шампанизации. В ассортименте предприятия — более 60 наименований продукции, в том числе шампанское, коньяк, игристые и тихие вина.
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