На крупнейшем производителе вина на Дону начата процедура банкротства

«Цимлянские вина» производят больше 60 напитков

Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения на заводе «Цимлянские вина» по иску «Ростовского комбината шампанских вин», сообщается в документах электронной картотеки дел. «Цимлянские вина» должны комбинату полтора миллиона рублей.

— Суд определил утвердить временным управляющим открытого акционерного общества «Цимлянские вина» Иризова Аркадия Зубаниловича, — сообщается в определении суда.

Отчет управляющего суд рассмотрит 15 января 2019 года.

В ноябре 2017 года «Мариинский спиртзавод» подавал иск с требованием признать «Цимлянские вина» банкротом. Тогда организация задолжала 730 тысяч рублей. Суд возвратил исковое заявление.

«Цимлянские вина» — крупнейший производитель шампанских и игристых вин на Дону. Это единственная компания в мире, использующая в производстве все существующие виды шампанизации. В ассортименте предприятия — более 60 наименований продукции, в том числе шампанское, коньяк, игристые и тихие вина.