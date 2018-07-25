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Орловцев зовут в «Плешковскую мастерскую»
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Орловцев зовут в «Плешковскую мастерскую» 

АиФ 18 часов назад
Фото: АиФ
В преддверии Дня города, 4 августа, в 16.00 на аллее Детского парка пройдет фестиваль народных промыслов и ремесел «Плешковская мастерская».
Раньше плешковскую игрушку делали жители деревни Плешково Ливенского уезда. Сейчас такого населенного пункта уже не существует, однако глиняная игрушка-свистулька сохранилась.
В рамках фестиваля на аллее парка пройдут мастер-классы по гончарному ремеслу, вышивке в технике «орловский спис», плетению из рогоза и соломы, резьбы по дереву и плетению лаптей.
Развлекать детей увлекательными заданиями будет Скоморошка. Взрослые же смогут сыграть в народные забавы, сплясать и спеть под гармонь, попробовать ароматный травянистый чай.
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