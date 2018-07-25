Орловцев зовут в «Плешковскую мастерскую»

В преддверии Дня города, 4 августа, в 16.00 на аллее Детского парка пройдет фестиваль народных промыслов и ремесел «Плешковская мастерская».

Раньше плешковскую игрушку делали жители деревни Плешково Ливенского уезда. Сейчас такого населенного пункта уже не существует, однако глиняная игрушка-свистулька сохранилась.

В рамках фестиваля на аллее парка пройдут мастер-классы по гончарному ремеслу, вышивке в технике «орловский спис», плетению из рогоза и соломы, резьбы по дереву и плетению лаптей.

Развлекать детей увлекательными заданиями будет Скоморошка. Взрослые же смогут сыграть в народные забавы, сплясать и спеть под гармонь, попробовать ароматный травянистый чай.