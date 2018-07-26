Корейский сериал переделают на наш лад

Телеканал НТВ приступил к работе над российской версией популярного сериала Hidden Identity. Показ остросюжетного детектива в Южной Корее вызвал высокий интерес зрителей и положительные отзывы кинокритиков. Оригинальная версия сериала вышла в эфир летом 2015 года.

Сюжет истории разворачивается вокруг команды, созданной для борьбы с преступной группировкой, осуществляющей террористические акции. У спецагентов особые методы — прослушивание телефонных разговоров, мониторинг связей и глубокое внедрение в преступные группировки, однако бандитам и их главарю под кодовым именем «Призрак» каждый раз удается быть на шаг впереди правосудия.