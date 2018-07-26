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Корейский сериал переделают на наш лад
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Корейский сериал переделают на наш лад 

Вечерняя Москва 8 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Телеканал НТВ приступил к работе над российской версией популярного сериала Hidden Identity. Показ остросюжетного детектива в Южной Корее вызвал высокий интерес зрителей и положительные отзывы кинокритиков. Оригинальная версия сериала вышла в эфир летом 2015 года.
Сюжет истории разворачивается вокруг команды, созданной для борьбы с преступной группировкой, осуществляющей террористические акции. У спецагентов особые методы — прослушивание телефонных разговоров, мониторинг связей и глубокое внедрение в преступные группировки, однако бандитам и их главарю под кодовым именем «Призрак» каждый раз удается быть на шаг впереди правосудия.
Напомним, что для НТВ это не первый опыт создания ремейка зарубежного сериала. Осенью 2017 года в эфир вышла российская версия сериала «Бесстыдники», весной 2018 года на канале состоялась премьера адаптации шведско-датского детектива «Мост» с Ингеборгой Дапкунайте и Михаилом Пореченковым, завершены съемки проекта «Хорошая жена».
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