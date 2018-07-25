Фестиваль «Словенское поле» пройдёт 28 июля в Изборске, сообщает пресс-служба комиетета по культуре администрации Псковской области. В нём примут участие 95 поэтов из 18 регионов России, а также Белоруссии, Украины, Латвии. Открытие фестиваля пройдёт 28 июля у «Священного Холма единения и славы России». В церемонии примет участие руководитель культурно-просветительского сообщества «Переправа», постоянный член Изборского клуба Александр Нотин. Позже в «Нескучном садике» музея-заповедника «Изборск» пройдут конкурсные поэтические чтения, выступления поэтов и авторов-исполнителей, встречи с известными российскими писателями. В этом году в рамках фестиваля пройдет конкурс, посвящённый 95-летию со дня рождения известного поэта-фронтовика, одного из основателей псковской писательской организации Игоря Григорьева. Гостями фестиваля в этом года станут известные русские поэты Владимир Шемшученко и Игорь Тюленев. Отметим, что Фестиваль «Словенское поле» проводится в рамках проекта «Стихи и песни на границе России» при поддержке гранта Президента РФ на развитие гражданского общества. Организаторами являются Псковское региональное отделение Союза писателей России, Псковская региональная общественная организация народного творчества «Псковские барды», Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтного музей-заповедник «Изборск». Программа поэтического фестиваля «Словенское поле — 2018»:28 июля10:00 — приношение земель к «Священному Холму единения и славы России», открытие фестиваля «Словенское поле — 2018». (Изборск).12:30 — 15:00 — конкурсные чтения. («Нескучный садик» музея-заповедника «Изборск»).15:00 — 18:00 — поэтические чтения. Выступления бардов. («Нескучный садик» музея-заповедника «Изборск»). С подробной программой и положением фестиваля можно познакомиться на сайте Псковского регионального отделения Союза писателей России.