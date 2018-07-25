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«Мостотрест» одобрил идею художника, заменившего таблички на городских мостах, и установит легальные
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«Мостотрест» одобрил идею художника, заменившего таблички на городских мостах, и установит легальные 

Собака.ru 15 часов назад
Фото: Собака.ru
«Мостотрест» одобрил идею лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», художника Юрия Осинина по замене табличек на городских мостах. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Мостотрест» сам установит новые таблички вместо тех, которые в мае сделал Осинин. При этом в компании подчеркивают, что не оправдывают инициативу художника, так как его действия могут быть расценены как административное правонарушение.
Новые, легальные таблички будут выполнены из керамики и покроют глазурью, придадут необходимый рельеф. Им также вернут аутентичный исторический стиль. Шрифт для названий мостов в компании разработали на основе сохранившихся старых образцов. Юрий Осинин также будет консультировать сотрудников «Мостотреста».
Таблички установят на Почтамтском мосту, Фонарном, Мало-Конюшенном, 1-м и 2-м Садовых, 1-м Инженерном, Пантелеймоновском, Прачечном, Ново-Конюшенном, Театральном, Кронверкском, Иоанновском, 1-м и 2-м Зимних, Эрмитажном, Нижнем и Верхнем Лебяжьих.
Напомним, с 2015 года в Петербурге стали менять старые эмалевые таблички с названиями мостов на новые, изменениям подверглись шрифт и качество. Тогда петербургский художник-керамист Юрий Осинин обратил на это внимание и сделал сам новую табличку из керамики. Спустя три года она не потрескалась и не раскололась. В марте этого года художник продолжил облагораживать город и сделал таблички для новых мостов Петербурга, за что получил премию журнала «Собака.ru» номинации «Выбор города». Подробное интервью с Юрием Осининым можно прочитать здесь.
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