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Стала известна программа празднования дня Ленинградской области в Выборге
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Стала известна программа празднования дня Ленинградской области в Выборге 

Ivyborg.ru 18 часов назад
Фото: Ivyborg.ru
Стала известна предварительная программа мероприятий на 4 августа, которые пройдут в Выборге в честь празднования 91-й годовщины образования Ленинградской области.
На улицах Выборга развернется традиционное праздничное шествие с участием губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, глава выборгской администрации Геннадия Орлова, членов правительства, почетных гостей и делегаций из всех районов области. В этом году шествие будет посвящено «Гербу муниципального района» и его участникам придется изрядно попотеть, готовясь к мероприятию, чтобы выделиться на фоне всех остальных.
В центре города развернет свои шатры гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса», где гости праздника смогут отведать традиционные блюда региона, продукты местных фермерских хозяйств и пекарен. Также рестораторами организуются мастер-классы для всех желающих.
Будет работать в центре Выборга и город мастеров, где народные умельцы представят изделия народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Праздничный концерт начнется в 15.00 на Красной площади Выборга, в нем примут участие коллективы из региона. А в 20.00 на сцену выйдут известные российские артисты: Денис Майданов, Василий Герелло, Александр Панайотов, группа Фабрика и другие.
Завершится День Рождения Ленобласти праздничным фейерверком. Он начнется в 22.00.
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