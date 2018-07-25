Стала известна программа празднования дня Ленинградской области в Выборге

Стала известна предварительная программа мероприятий на 4 августа, которые пройдут в Выборге в честь празднования 91-й годовщины образования Ленинградской области.

На улицах Выборга развернется традиционное праздничное шествие с участием губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко , глава выборгской администрации Геннадия Орлова , членов правительства, почетных гостей и делегаций из всех районов области. В этом году шествие будет посвящено «Гербу муниципального района» и его участникам придется изрядно попотеть, готовясь к мероприятию, чтобы выделиться на фоне всех остальных.

В центре города развернет свои шатры гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса», где гости праздника смогут отведать традиционные блюда региона, продукты местных фермерских хозяйств и пекарен. Также рестораторами организуются мастер-классы для всех желающих.

Василий Герелло, Будет работать в центре Выборга и город мастеров, где народные умельцы представят изделия народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Праздничный концерт начнется в 15.00 на Красной площади Выборга, в нем примут участие коллективы из региона. А в 20.00 на сцену выйдут известные российские артисты: Денис Майданов Александр Панайотов , группа Фабрика и другие.

Завершится День Рождения Ленобласти праздничным фейерверком. Он начнется в 22.00.