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КИНОзавр открыл прием киноработ
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КИНОзавр открыл прием киноработ 

Администрация поселения Вороновское 18 часов назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: mos.ru
Члены молодежной палаты поселения Краснопахорское открыли приём работ для участия в ежегодном открытом Фестивале короткометражного кино — «КИНОзавр» 2018.
Данное мероприятие проводится в поселении Краснопахорское уже третий год подряд.
Правила участия в конкурсе остаются неизменными: сюжет видео-работы должен быть основан на кинокартинах и произведениях советского, российского и зарубежного производства, разрешена вольная форма пересказа или переигранные сцены.
Работы будут приниматься на электронную почту otdel_s_r@mail.ru с пометкой «КИНОзавр2018» до 16.08.2018.
Презентация конкурсных работ и церемония награждения состоится 26 августа.
Более подробная информация на страничке молодежной палаты поселения Краснопахорское в соцсетях.
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