Татьяна Гаранина пригласила коммуниста Бондаренко прокатиться в сельский дом культуры 

На закрытие уникального балаковского детского кинотеатра, который априори не может быть на самоокупаемости, указал министру культуры Татьяне Гараниной на заседании регионального парламента областной депутат Александр Анидалов.
“Его упустили, там сейчас магазин, — сообщил народный избранник. — В плачевном состоянии пребывает балаковский музей Чапаева”.
Чиновница пообещала вернуть Балакову детский кинотеатр, а также предложила заняться реконструкцией музея.
Парламентарий Николай Бондаренко напомнил о закрытых в селе Тростянка Балаковского района доме культуры и библиотеке.
“Обращения в ваше ведомство результат не дало, — возмутился народный избранник. — Большое село, в клубе работали кружки, занимались дети”.
“Давайте съездим туда с вами вместе и все посмотрим”, — предложила Гаранина.
“От такого предложения нельзя отказываться”, — улыбнулся спикер регпарламента Иван Кузьмин.