Что смотреть в кино с 26 июля 

Главным хитом недели в кинотеатрах должна стать новая «Миссия невыполнима» с трюкачом Томом Крузом в главной роли. Если же боевики вас не прельщают, то альтернатива есть, хоть и небогатая.
Миссия невыполнима: Последствия
Mission: Impossible — Fallout (США)
Режиссер: Кристофер МакКуорри
В ролях: Том Круз, Ребекка Фергюсон, Генри Кавилл, Мишель Монахэн, Ванесса Кирби, Уэс Бентли, Саймон Пегг
Жанр: боевик
У Итана Ханта и его команды новая миссия, правда, все идет не по плану, так что приходится перестраиваться на ходу и доказывать ЦРУ свою преданность родине.
Обитатели
The Lodgers (Ирландия)
Режиссер: Брайан О’Мэлли
В ролях: Дэвид Брэдли, Шарлотта Вега, Юджин Саймон, Мо Данфорд, Билл Милнер, Рошин Мёрфи
Жанр: ужасы
Близнецы Рэйчел и Эдвард живут в очень странном доме, населенном недобрыми духами. Обитатели не трогают брата и сестру, если те выполняют простые правила — быть в постелях до двенадцати и не пускать в дом посторонних. Однако время идет, Рэйчел влюбляется в парня из соседней деревни, и ей становится все сложнее выполнять предписания.
Белль и Себастьян: Приключения продолжаются
Belle et Sébastien, l’aventure continue (Франция)
Режиссер: Кристиан Дюге
В ролях: Феликс Боссюэ, Чеки Карио, Тьерри Нёвик, Марго Шателье, Тилан Блондо, Урбен Канселье
Жанр: приключения
1945 год. В Европу возвращается мирная жизнь, и мальчик Себастьян ждет приезда тети Анжелины. Однако приходит известие, что самолет, на котором она летела, разбился. Мальчик не верит, что девушка погибла, и вместе со своей гигантской белой собакой Белль отправляется в горы на поиски.
Мектуб, моя любовь
Mektoub, My Love: Canto Uno (Франция, Италия)
Режиссер: Абделатиф Кешиш
В ролях: Шаин Бумедин, Офели Бо, Салим Кешьюш, Лу Люттио, Алексия Шандар, Афсиа Эрзи
Жанр: мелодрама
Летние каникулы во Франции на побережье Лионского залива: любовь, красота, вечеринки, море и полная неразбериха в отношениях.
Убежище дьявола
El habitante (Мексика)
Режиссер: Гильермо Амоедо
В ролях: Мария Эволи, Ванесса Рестрепо, Карла Аделл, Габриела де ла Гарса, Флавио Медина, Фернандо Бесерриль
Жанр: ужасы
Три сестры из бедной семьи на свою голову вламываются в дом богатого сенатора, чтобы наворовать много очень нужных денег. Дом выглядит крайне подозрительно, но девушки не могут отказаться от своей затеи и идут внутрь.
Свидетели
(Россия, Беларусь, Чехия, Франция, Польша, Израиль)
Режиссер: Константин Фам
В ролях: Оксана Фандера, Филипп Янковский, Владимир Кошевой, Ленн Кудрявицки, Михаил Горевой, Маруся Зыкова
Жанр: драма
Три новеллы о временах Холокоста: о паре красивых женских туфель, найденных в братской могиле обуви, принадлежавшей заключённым концлагеря Освенцим; об овчарке по кличке Брут, разлученной с хозяйкой и ставшей в концлагере зверем-убийцей; о скрипке, подаренной еврейскому мальчику.