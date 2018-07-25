Что смотреть в кино с 26 июля

Главным хитом недели в кинотеатрах должна стать новая «Миссия невыполнима» с трюкачом Томом Крузом в главной роли. Если же боевики вас не прельщают, то альтернатива есть, хоть и небогатая.

Миссия невыполнима: Последствия

Mission: Impossible — Fallout (США)

Жанр: боевик

Итана Ханта и его команды новая миссия, правда, все идет не по плану, так что приходится перестраиваться на ходу и доказывать ЦРУ свою преданность родине.

Обитатели

The Lodgers (Ирландия)

Режиссер: Брайан О’Мэлли

Жанр: ужасы

Близнецы Рэйчел и Эдвард живут в очень странном доме, населенном недобрыми духами. Обитатели не трогают брата и сестру, если те выполняют простые правила — быть в постелях до двенадцати и не пускать в дом посторонних. Однако время идет, Рэйчел влюбляется в парня из соседней деревни, и ей становится все сложнее выполнять предписания.

Белль и Себастьян: Приключения продолжаются

Belle et Sébastien, l’aventure continue (Франция)

Жанр: приключения

1945 год. В Европу возвращается мирная жизнь, и мальчик Себастьян ждет приезда тети Анжелины. Однако приходит известие, что самолет, на котором она летела, разбился. Мальчик не верит, что девушка погибла, и вместе со своей гигантской белой собакой Белль отправляется в горы на поиски.

Мектуб, моя любовь

Mektoub, My Love: Canto Uno (Франция, Италия)

Режиссер: Абделатиф Кешиш

В ролях: Шаин Бумедин, Офели Бо, Салим Кешьюш , Лу Люттио, Алексия Шандар, Афсиа Эрзи

Жанр: мелодрама

Летние каникулы во Франции на побережье Лионского залива: любовь, красота, вечеринки, море и полная неразбериха в отношениях.

Убежище дьявола

El habitante (Мексика)

Режиссер: Гильермо Амоедо

В ролях: Мария Эволи, Ванесса Рестрепо, Карла Аделл, Габриела де ла Гарса, Флавио Медина, Фернандо Бесерриль

Жанр: ужасы

Три сестры из бедной семьи на свою голову вламываются в дом богатого сенатора, чтобы наворовать много очень нужных денег. Дом выглядит крайне подозрительно, но девушки не могут отказаться от своей затеи и идут внутрь.

Свидетели

(Россия, Беларусь, Чехия, Франция, Польша, Израиль)

Жанр: драма

Три новеллы о временах Холокоста: о паре красивых женских туфель, найденных в братской могиле обуви, принадлежавшей заключённым концлагеря Освенцим; об овчарке по кличке Брут, разлученной с хозяйкой и ставшей в концлагере зверем-убийцей; о скрипке, подаренной еврейскому мальчику.