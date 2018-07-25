В Ташкенте планируют открыть филиал ВГИКа

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил инициативу открыть в Ташкенте филиал Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) по подготовке кинематографистов.

Этот филиал начнёт работу с 2020 года, говорится в указе президента «О дополнительных мерах по развитию национальной киноиндустрии», сообщает в среду Национальное информационное агентство Узбекистана (УзА). С будущего года отобранные на конкурсной основе выпускники института искусств и культуры Узбекистана будут также учиться на высших курсах при ВГИКе «Кино и телевидение», пройдут стажировку по специальностям «исполнительный продюсер», «драматургия» и «режиссура аудиовизуальных искусств».

Руководству «Узбеккино» вместе с профильными министерствами поручено до 1 декабря 2018 года договориться с руководством ВГИКа об организации обучения узбекских выпускников и об открытии ташкентского филиала института. «Узбеккино» будет определять количество направляемых на курсы и стажировку, исходя из потребности в специалистах. Расходы на обучение возьмёт на себя Центр по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками МИД Узбекистана.

При «Узбеккино» будет создан центр переподготовки и повышения квалификации работников сферы киноиндустрии. Кроме того, «Узбеккино» поручено ежегодно представлять лучшие кинопроизведения на Каннском, Берлинском, Венецианском, Московском и других известных международных кинофестивалях и престижных кинорынках мира.

Указом президента вводится система госзаказа на производство художественных фильмов по жанрам в процентном соотношении от общего годового объёма производства художественных кинокартин. С 1 января 2019 года вводится система квотирования объёмов показа узбекских художественных фильмов в кинотеатрах страны — не менее двух полнометражных фильмов в сутки, а начиная с 1 января 2021 года — не менее 25 процентов от месячного объёма экранного времени, в праздничные дни — 40 процентов. Президент одобрил в целом предложения по реализации Программы мер по дальнейшему развитию национальной кинематографии.

В нынешнем году «Узбеккино» запустило в производство почти три десятка фильмов — 11 художественных и такое же количество документальных и научно-популярных картин, а также пять мультфильмов.