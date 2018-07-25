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Оренбургский поэт Виталий Молчанов стал лауреатом премии конкурса «Бежин луг»
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Оренбургский поэт Виталий Молчанов стал лауреатом премии конкурса «Бежин луг» 

ProOren 18 часов назад
Фото: ProOren
Оренбургский поэт, директор Областного Дома литераторов имени С. Т. Аксакова Виталий Молчанов стал лауреатом первой премии Международного литературного тургеневского конкурса-фестиваля «Бежин луг».
На Бежином лугу возле села Тургенево Чернского района Тульской области, 21 июля состоялся традиционный фестиваль с одноимённым названием. Грядущее 200-летие писателя Ивана Тургенева отразилось на фестивальной программе. На нем провели тематические кинопоказы, экскурсии, мастер-классы, фотосессии, театральные постановки и многое другое. Одним из знаковых событий фестиваля стало открытие памятника Ивану Тургеневу. Праздник завершился концертом народного артиста России Олега Погудина.
На фестивале наградили победителей международного литературного тургеневского конкурса «Бежин луг». На него поступило свыше 1300 заявок от поэтов из 11 стран, включая Россию. Лауреатом первой премии в номинации «поэзия» стал оренбуржец Виталий Молчанов. Он представил для участия в конкурсе подборку философской лирики о непростых раздумьях между городом и степью.
Виталий Молчанов — оренбургский поэт, директор Областного Дома литераторов им. С. Т. Аксакова, председатель регионального отделения Союза российских писателей, лауреат многочисленных международных, всероссийских и региональных премий в области литературы.
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