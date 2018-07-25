В Зеленограде возобновился проект «ЗелАрбат»

Сюрпризом для жителей Крюково стало возобновление на Дне молодежи проекта «ЗелАрбат», который три года назад устраивала Молодежная палата. Суть проекта заключена в том, чтобы молодые люди Зеленограда могли свободно демонстрировать свои умения и способности, обмениваться опытом и идеями в одном пространстве. «ЗелАрбат» включает в себя несколько площадок, участники которых показывают свои работы. Это могут сделать любые талантливые юноши и девушки, будь они художниками, спортсменами или молодыми предпринимателями.

— «ЗелАрбат» — мероприятие, которое было запущено еще в 2015 году Молодежной палатой Крюково. Разработан он был двумя людьми: на тот момент это был председатель Молодежной палаты Александр Кочурков и активист палаты Дмитрий Резник, — говорит Денис Уваркин, организатор мероприятия и муниципальный депутат района Крюково. — Я, как заместитель Александра, вместе с ними участвовал в создании проекта, оформлении площадки. Потом это перешло в более камерный формат — он всех устроил, потому что творческим людям не всегда нужен размах — достаточно всего одной комнаты, чтобы создать внутри нее нечто замечательное.

Идея возобновить «ЗелАрбат» появилась у нас во время выезда на форум «Грани будущего». Там многие молодежные палаты выдвигали свои проекты. Проектом нашей палаты был «ЗелМол» — зеленоградская молодежка, которая включала в себя «ЗелСпорт», «ЗелАрт», а уже в его рамках у нас был «ЗелАрбат».

— Где вы находите участников?

— В разных местах, в соцсетях… Честно скажу: в этом году мы поздно запустили онлайн-регистрацию, но сумели набрать участников по друзьям и знакомым, потому что это наш пилотный проект. Подтянули их, сказали: «Ребят, есть площадка, отличная возможность показать себя!». Также нас поддержали ребята из фитнес-клуба Sport Energy, сказали, что будут сотрудничать с нами, так как формат показался им интересным.

На самом деле у нас с нынешним председателем Молодежной палаты Крюково Павлом Крупенниковым огромные планы на этот проект: мы хотим подключить старых партнеров, планируем более тесно работать с библиотеками округа. Мы общались с представителями крюковской библиотеки, они воспринимают проект позитивно. У нас есть много ребят, с которыми может получиться организовать площадку с уличным артом. Это не обязательно рисунки на стенах — есть же еще и музыка. Планируем устроить эдакий аналог московского Старого Арбата, объединить разное творчество, разные стези, превращать наши Михайловские пруды в такую улицу хоть иногда. Пока у нас размах небольшой.

— Почему вы выбрали именно Михайловские пруды?

— Михайловские пруды — это зона притяжения всех жителей Крюково, и я надеюсь, жителей Зеленограда. Мы его выбрали именно поэтому. Пруды — центр стечения самых разных дорог, здесь прекрасный пейзаж, а сцена здесь — амфитеатр.

— Когда в следующий раз пройдет «ЗелАрбат»?

— Думаю, это будет осень. Планируем устроить его в меньшем масштабе. Подберем такое помещение, чтобы никого не тревожить. Устроим мини-концерт. Хотя есть желающие, готовые и в августе провести это мероприятие. Посмотрим, хватит ли у нас сил и времени, потому что помимо ЗелАрбата, есть другие проекты, уже в спортивном направлении.