Создатель «Фиксиков» переехал из Чанов в Москву и Канны

Уже больше десяти лет уроженец Чанов Артур Меркулов живет и трудится в Москве. А начиналось все с его увлечения комиксами.

«Рисунки у него были не такие, как у всех, а похожие на комиксы, — рассказала VN.ru мама Артура Людмила Артуровна, — в ход шло все, даже обои превращались в «картинную» галерею. На балконе устраивал сражения из пластилиновых танков, а бои пытался снять на камеру. Поджигал брызги дезодоранта, чтобы было все по-настоящему. Как говорит Артур: «Это было эпично и весело».

Мультфильмы Артура, которые он выкладывал в Сеть, не остались не замеченными, и его пригласили на работу в Москву, на анимационную студию «Тунбокс».

В студии «Тунбокс» были сделаны «Настоящие приключения Белки и Стрелки», «Куми-Куми», знаменитый «Мистер Фримен», «Котики, вперед». Артур был режиссером сериала «Приключения Ам Няма». Сериал получил награду iKids Awards в Нью-Йорке в 2013 году как лучший сериал для детей 6+.

Также Артур сделал свой авторский проект «Загадки Шамана», состоящий из 12 эпизодов. Затем студия переехала на Кипр. Артур остался в Москве, где они вместе с продюсером Дмитрием Горбуновым организовали собственную студию RocketFox, которая занимается преимущественно производством сериалов для малышей. В копилке работ: «Приключения Ам Няма», «Капитан Кракен и его команда», «Тачки, Тачки» и «Мы идем по лесу» и другие.

«Создание мультфильма — это очень трудоемкий процесс, — говорит Артур, — начинается все с идеи. Потом пишется сценарий, разрабатываются персонажи и мир. Далее сториборд — это такой комикс, где видно, какие будут планы, и как будет работать фильм. Потом из сториборда собирается ролик. Добавляются голоса персонажам. Получившийся черновой ролик с репликами режется на отдельные сцены и отдается в работу. Аниматоры делают анимацию, художники рисуют фоны. Когда все готово, сцены с анимацией и фоны передаются в пост продакшен, где это все собирается и делаются эффекты».

В марте Артур показал свое творчество в городе Суздале, поучаствовав в ежегодном Открытом Российском смотре анимационного кино, пишет allfest.ru. В фестивале приняли участие более 1500 человек. Темой смотра стала «Вкусная анимация», а в судейском жюри присутствовали именитые режиссеры и композиторы.

Но настоящим прорывом в творчестве земляка стало участие в Каннском фестивале, во Франции, как сообщает сайт kinobusiness.com. Фестиваль представляет собой крупнейший международный рынок телевизионного и цифрового искусства. Участие в нем обеспечивает поддержку анимационных студий на мировом рынке. Уже известный мультфильм «Капитан Кракен» предстал перед зарубежными коллегами.