Занятия с логопедом будут организованы для самых маленьких на Большой Академической

Малыши смогут посещать консультации логопеда в спортивно-досуговом центре «Бригантина». Уроки будут организованы на Большой Академической улице. Об этом рассказали в администрации учреждения.

Как пояснили представители «Бригантины», с детьми будут работать над постановкой звуков, коррекцией звукопроизношения, коррекцией нарушений чтения и письма.

Получить дополнительную информацию и записаться на занятия можно по телефону 8 (906) 089-61-48. Уроки будут проходить в отделении по адресу: улица Большая Академическая, дом 57А. (ео)