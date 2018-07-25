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Занятия с логопедом будут организованы для самых маленьких на Большой Академической
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Занятия с логопедом будут организованы для самых маленьких на Большой Академической 

Управа района Войковский 18 часов назад
Фото: Управа района Войковский
Малыши смогут посещать консультации логопеда в спортивно-досуговом центре «Бригантина». Уроки будут организованы на Большой Академической улице. Об этом рассказали в администрации учреждения.
Как пояснили представители «Бригантины», с детьми будут работать над постановкой звуков, коррекцией звукопроизношения, коррекцией нарушений чтения и письма.
Получить дополнительную информацию и записаться на занятия можно по телефону 8 (906) 089-61-48. Уроки будут проходить в отделении по адресу: улица Большая Академическая, дом 57А. (ео)
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