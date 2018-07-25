Монеточка и Distemper присоединились к бойкоту фестиваля «Нашествия». Организаторы ответили, что легко заменят противников «танчиков»

Российская певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) и группа Distemper вслед за несколькими другими исполнителями отказались от участия в рок-фестивале "Нашествие" в Тверской области. Об этом сообщается на официальных страницах музыкантов в соцсетях

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Монеточка извинилась перед поклонниками за отмену выступления и за то, что не предупредила об этом раньше, но не объяснила причину своего решения. В посте Distemper говорится, что коллектив не будет участвовать в фестивале "в знак солидарности с панк-группами и по собственным убеждениям".

Distemper также выступил против допуска на "Нашествие" группы Clockwork Times, которая "прочно связала расизм и околофутбол, стала выражать респект нацистам и эксплуатировать внезапный хайп".

Ранее от участия в "Нашествии" из-за сотрудничества фестиваля с Минобороны

отказались четыре группы

— "Порнофильмы", "Пошлая Молли", "Элизиум" и "Йорш". В "Элизиуме" подчеркнули, что главным условием участия группы в "Нашествии" было "отсутствие пропаганды милитаризма на территории фестиваля".

Лидер группы Дмитрий Кузнецов рассказал в эфире телеканала

"Дождь", что в июне организаторы "Нашествия" заверили музыкантов, что сотрудничества с Минобороны не будет, но на днях ситуация изменилась.

Судя по всему, вопрос об участии военных до последнего момента был под вопросом, пишет музыкальный обозреватель газеты

"Коммерсант"

Борис Барабанов . В официальном пресс-релизе фестиваля, разосланном СМИ 19 июля, нет упоминаний о зоне Минобороны.

Организаторы фестиваля заявили, что в отказе групп от выступлений "нет никакого скандала" и "нет никакого сюрприза", передает. При этом официальный ответ пресс-службы "Мультимедиа Холдинга" был озаглавлен "Мальчики не любят танчики. Или почему "Порнофильмы" бегут от Минобороны", отметил в своем

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бывший генеральный продюсер радиостанции "Наше радио" Михаил Козырев . Позднее фразу про "мальчиков и танчики" из заголовка убрали, сообщает

"Мы изначально оговорили все условия и форматы сотрудничества, более того, на своей пресс-конференции мы открыто объявили, что на фестивале "Нашествие-2018" будут показательные выступления летчиков Министерства обороны", — сообщила гендиректор "Мультимедиа Холдинга" Евгения Киселева

Она отметила, что участие пилотажных групп не вызвало ни у кого отторжения, но когда военное ведомство озвучило всю свою программу на фестивале, "музыканты сделали свой выбор". В пресс-релизе уточняется, что в тематической зоне Минобороны будут представлены современная техника, средства связи и разведки, некоторые виды современного вооружения.

По словам Киселевой, экспозиция Минобороны является одной из самых популярных зон "Нашествия", что подтверждают ежегодные опросы гостей фестиваля и самих музыкантов. Она также отметила, что организаторы "легко находят замену" выбывшим артистам, а фестиваль делают "таким, каким его хотят видеть гости".

Музыкантов, отказавшихся от участия в "Нашествии 2018", поддержал лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич . Ветеран российского рока еще в 2015 году выразил протест против сотрудничества фестиваля с военными, заявив, что у него нет желания "петь песни на фоне танков".

"Мне кажется, что это абсолютно правильно, потому что рок-н-ролл всегда был под знаком пацифика. Рок-н-ролл и война были на диаметрально противоположных полях. И музыка была всегда против войны", — прокомментировал Макаревич в эфире радиостанции