Госдума поддержала проект Курултая об обязательном лечении больных туберкулезом

Госдума приняла во втором чтении законопроект «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ», который инициировал Курултай. Как сообщает парламент Башкирии, проект вводит обязанность по лечению и соблюдению санитарно-противоэпидемического режима для больных туберкулезом.

Предложенный документ закрепит ответственность заболевших за проведение лечения. Также вводится обязательная диагностика. Осуществлять все необходимые меры будут медорганизации. Таким образом планируется улучшить оказание помощи больным и остановить распространение туберкулеза среди здорового населения. Носители болезни станут обязаны не только соблюдать определенные нормы в общественных местах, но и на работе, и дома, а также не препятствовать проведению санитарных мероприятий по месту жительства. Кроме того, явка в больницы и центры диагностики будет подлежать проверке.

— Лица, больные туберкулезом, наряду с выполнением указанных обязанностей, должны также проходить лечение, назначенное врачом медицинской противотуберкулезной организации; соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период их временной нетрудоспособности; соблюдать правила поведения пациентов в медицинских противотуберкулезных организациях во время нахождения на лечении в таких организациях, — прокомментировал спикер Курултая Константин Толкачев

Законопроект приняли в первом чтении в июле прошлого года. До настоящего времени документ находился на доработке.

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