Ответственность больных туберкулёзом перед обществом повысится

Больные туберкулёзом граждане будут обязаны соблюдать все предписанные им санитарно-гигиенические правила в общественных местах, по месту жительства и работы. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.

Автором законодательной инициативы выступило Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан. Документ вводит дополнительные обязанности лицам, которые находятся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулёзом. Уточняются требования по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима и выполнению санитарно-гигиенических правил в общественных местах, по месту жительства и работы.

Также больных туберкулёзом обяжут посещать медицинские противотуберкулёзные организации, проходить обследования для выявления туберкулёза и не препятствовать проведению противоэпидемических и санитарно-оздоровительных мероприятий в местах их проживания.

По словам члена Комитета Госдумы по охране здоровья Юрия Кобзева, представляющего новеллу, цель законопроекта в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия граждан России.

По данным Роспотребнадзора, в России снижается заболеваемость туберкулёзом. Так, в 2017 году этот показатель составил 48,1 на 100 тысяч человек. Ведомство каждый год занимается организацией и проведением в России Всемирного дня борьбы с туберкулёзом. Его цель — широкое информирование граждан о заболевании, а также о необходимости вовремя обращаться за медицинской помощью и вести здоровый образ жизни.