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Ответственность больных туберкулёзом перед обществом повысится
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Ответственность больных туберкулёзом перед обществом повысится 

Парламентская газета 16 часов назад
Фото: Парламентская газета
Больные туберкулёзом граждане будут обязаны соблюдать все предписанные им санитарно-гигиенические правила в общественных местах, по месту жительства и работы. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.
Автором законодательной инициативы выступило Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан. Документ вводит дополнительные обязанности лицам, которые находятся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулёзом. Уточняются требования по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима и выполнению санитарно-гигиенических правил в общественных местах, по месту жительства и работы.
Также больных туберкулёзом обяжут посещать медицинские противотуберкулёзные организации, проходить обследования для выявления туберкулёза и не препятствовать проведению противоэпидемических и санитарно-оздоровительных мероприятий в местах их проживания.
По словам члена Комитета Госдумы по охране здоровья Юрия Кобзева, представляющего новеллу, цель законопроекта в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия граждан России.
По данным Роспотребнадзора, в России снижается заболеваемость туберкулёзом. Так, в 2017 году этот показатель составил 48,1 на 100 тысяч человек. Ведомство каждый год занимается организацией и проведением в России Всемирного дня борьбы с туберкулёзом. Его цель — широкое информирование граждан о заболевании, а также о необходимости вовремя обращаться за медицинской помощью и вести здоровый образ жизни.
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