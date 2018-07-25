Как выглядит музей советского человека в Нижегородской области

Фото Николая БРАВИЛОВАКак выглядит музей советского человека в Нижегородской областиВ этот музей не продают билетов, при входе не висят прейскурант и график работы. Гидов, в привычном понимании, здесь тоже нет. И правило «руками не трогать» не действует. Здесь, напротив, руками трогать всё не только можно, но и нужно. На этом настаивают хозяева Александра Александровна и Владимир Александрович КУТЫРЁВЫ — философы, создавшие в своём доме уникальный музей советского человека.

Музей начинается с лестницы

Философы — это не аллегория. И, признаться, перед встречей я несколько робела. Шутка ли? Владимир Александрович — доктор философских наук, профессор, входит в сотню самых цитируемых философов в мире по индексу Хирша. Александра Александровна — кандидат философских наук. Но вот в глубине деревеньки в Чкаловском округе показался их домик-пряник, а на ярком мостике, ведущем к нему через овражек, хозяева с такими улыбками, будто именно нас ждали всю жизнь. На самой верхушке домика основательно уселся деревянный петух.

— Единственный в округе, — кивает хозяйка в сторону кочета, а во взгляде — лукавство. — У нас как в анекдоте: охрипший, но ответственный петух бросает по утрам в окошко камешки.

Мы дружно смеёмся и… Где ты, робость? Ау-у!

— Ну, давайте проходите, — приглашают хозяева в дом и притормаживают у лестницы на чердак.

С неё и начинается домашний музей Кутырёвых. Нас встречают фотографии тех, кто когда-то строил этот дом: чёрно-белый снимок дедушки и бабушки нынешнего хозяина. Дальше — организаторы колхоза «Новая заря» здесь, в деревне, 1932 год. Александра Александровна неспешно одолевает ступеньку за ступенькой и рассказывает:

— Это все дамы нашей деревни — красавицы! Колхозницы собирают урожай. Здесь был огромный сад. Вот фото колхозной конторы. А это мать Владимира Александровича — она была бухгалтером… Наш местный поэт, — хозяйка обращает внисание на рамку с фото Николая Войнова и рукописью его стихов особое внимание. — Осенью будет презентация книги. Первой и, увы, единственной. История под слоем пыли

Вообще, если бы не она, может, никто никогда и не узнал бы, что в деревне Сорокино жил такой талантливый человек, не прочитал его пронзительных строк. Собственно, то, как попали к ней его стихи, отвечает на вопрос об истоках самого музея и того трепетного отношения хозяев к тому, из чего складывается жизнь каждого человека.

Стихотворение Николая Войнова она нашла в корзине, когда его мать топила печку книгами. Александра Александровна взяла одну, потом другую и ахнула — на всех от руки написаны стихи. Недолго думая, купила все и немедленно отправила одно из стихотворений в «Советскую Россию». Его опубликовали, были прекрасные отзывы. Это случилось 1,5 года назад. К тому времени самого автора уже больше 10 лет, как не было в живых.

— Аккуратнее, не упадите, — беспокоится хозяйка. — Здесь очень крутые ступеньки.

До чердака их всего-то чуть больше десятка. Но пока поднимаешься, в исполнении Кутырёвой услышишь историю в деталях этого места Нижегородчины, его людей. И, конечно, семьи Владимира Александровича. Вот удостоверение его деда, погоны, дневник 1912 года — отыскала среди скомканных бумаг. Инструменты — он столярничал. Их Александра Александровна нашла под толстенным слоем пыли, когда решила разобрать захламлённый чердак, промыла. Вообще о том, с какой тщательностью шёл разбор, говорит один лишь факт. Под тем же слоем пыли хозяйка отыскала… почтовую марку 1930 года!

Теперь здесь чистота и порядок. Все экспонаты — по коллекциям. И только диву даёшься, как всё это огромное богатство умещается на скромном чердачном пятачке. Легла карта

Страсть к коллекционированию её, доцента, автора диссертации о роли крестьянской интеллигенции в жизни села, посетила в Германии, тогда ещё ГДР — Германской Демократической Республике, когда на ступенях Берлинской оперы она нашла карту — короля червей. Подняла и…

— Сама не знаю, почему решила, что это хороший знак, — рассказывает Александра Александровна. — Подумала: а буду-ка я собирать игральные карты. Не все, конечно. Только те, которые найду. Самое интересное, что они мне стали всё время попадаться. Вы не поверите: насобирала 200 штук!

— И как с точки зрения философа вы объясните этот феномен? — шучу я.

— Кто ищет, тот всегда найдёт, — смеётся она в ответ.

А вот пластинки — их у Александры Александровны просто колоссальная коллекция — под ногами не валялись. Но она смотрела объявления в газетах, видела то, что ей нужно, собиралась и, при всей своей занятости, ехала куда угодно. Теперь у неё целый альбом граммофонных пластинок 1957 года — песни исполняют участники фестиваля молодёжи и студентов. Ещё один — 20 штук, на которых так и не смогла уместиться вся опера «Евгений Онегин» — музыкальное издание 1937 года…

А огромное количество книг…— Как-то иду, а на скамейке возле дома лежит огромная куча книжек, — вспоминает она. — Все подобрала, большинство раздала, что-то себе оставила. Я много раз пристраивала ставшие ненужными библиотеки, перетаскала на своих плечах тонны книг. Вот эта — удивительная, — показывает, — «Индустрия социализма», изданная в 1935 году. Состоит из семи книжек… С раскладками, интересными фишками, окошечками, из которых со страниц при перевороте на тебя смотрят то Ленин, то Сталин.

Как же пришла ей в голову мысль превратить свой дом в уникальный музей? Об этом вы узнаете в следующем выпуске «Голоса ветерана». А также о том, кто на самом деле написал стихотворение «Прощай, немытая Россия», о чём могут рассказать обычные платки, какая фраза Карла Маркса самая великая и ужасная, от чего погибнет человечество, кто главный экспонат в этом музее и о многом другом.

(Окончание в следующем номере.)