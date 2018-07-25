Тюменцы увидят легендарное цирковое шоу Гии Эрадзе «Баронеты»

С 28 июля по 2 сентября в Тюменском цирке начнутся представления коллектива Гии Эрадзе . Более 100 артистов и более 100 животных выступят в самом крупном цирковом шоу Гии Эрадзе «Баронеты».

Шоу «Баронеты» — настоящий парад звездных аттракционов, завоевавших множество высших наград международных фестивалей. Это крупнейшее по составу животных цирковое шоу. По словам организаторов, в этом году в шоу будут задействованы более 100 животных: тигров, леопардов, черных пантер, медведей, верблюдов, лошадей, оленей, белых лис, питонов, павлинов, собак разных пород и многих других четвероногих, пушистых и пернатых артистов.

Зрителей ждет настоящее современное цирковое искусство: филигранная дрессура животных, шоу-балет, джигитовка на верблюдах и лошадях, сложнейшие акробатические трюки, воздушные полотна, супер-современное сценическое, световое оборудование и специально разработанные декорации.

Проект создан известным в цирковой индустрии продюсером, дрессировщиком, Заслуженным артистом Грузии Гией Эрадзе. Он является создателем крупнейшего в мире цирка проекта «Королевский цирк „Пять Континентов“».

Блоки проекта — мини-спектакли со своим сюжетом, героями, приключениями и подвигами, историями любви и взаимопонимания между артистами, людьми и животными. В каждом номере вместе с животными работает профессиональный балет, создающий определенный колорит и настроение.

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Использовано фото с сайта: palitraturov.ru.