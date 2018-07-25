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Тюменцы увидят легендарное цирковое шоу Гии Эрадзе «Баронеты»
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Тюменцы увидят легендарное цирковое шоу Гии Эрадзе «Баронеты» 

Уральский меридиан 17 часов назад
Фото: Уральский меридиан
С 28 июля по 2 сентября в Тюменском цирке начнутся представления коллектива Гии Эрадзе. Более 100 артистов и более 100 животных выступят в самом крупном цирковом шоу Гии Эрадзе «Баронеты».
Шоу «Баронеты» — настоящий парад звездных аттракционов, завоевавших множество высших наград международных фестивалей. Это крупнейшее по составу животных цирковое шоу. По словам организаторов, в этом году в шоу будут задействованы более 100 животных: тигров, леопардов, черных пантер, медведей, верблюдов, лошадей, оленей, белых лис, питонов, павлинов, собак разных пород и многих других четвероногих, пушистых и пернатых артистов.
Зрителей ждет настоящее современное цирковое искусство: филигранная дрессура животных, шоу-балет, джигитовка на верблюдах и лошадях, сложнейшие акробатические трюки, воздушные полотна, супер-современное сценическое, световое оборудование и специально разработанные декорации.
Проект создан известным в цирковой индустрии продюсером, дрессировщиком, Заслуженным артистом Грузии Гией Эрадзе. Он является создателем крупнейшего в мире цирка проекта «Королевский цирк „Пять Континентов“».
Блоки проекта — мини-спектакли со своим сюжетом, героями, приключениями и подвигами, историями любви и взаимопонимания между артистами, людьми и животными. В каждом номере вместе с животными работает профессиональный балет, создающий определенный колорит и настроение.
Более подробная информация здесь.
Использовано фото с сайта: palitraturov.ru.
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