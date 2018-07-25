Сотрудники полиции Войковского приняли участие в профилактическом мероприятии для подростков

Представители отдела по делам несовершеннолетних ОМВД РФ по Войковскому району приняли участие в лекции, которая была проведена для воспитанников центра социальной помощи семье и детям «Коптево». Собравшиеся говорили о правовом просвещении.

— Мероприятие было направленно на предупреждение распространения противоправной деятельности среди несовершеннолетних, — рассказали организаторы лекции. — Специалисты ознакомили участников встречи с основными проблемами и рисками девиантного поведения.

Также гости подробно рассказали подросткам об их законных правах и обязанностях. (ео)