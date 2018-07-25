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Сотрудники полиции Войковского приняли участие в профилактическом мероприятии для подростков
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Сотрудники полиции Войковского приняли участие в профилактическом мероприятии для подростков 

Управа района Войковский 17 часов назад
Фото: Управа района Войковский
Представители отдела по делам несовершеннолетних ОМВД РФ по Войковскому району приняли участие в лекции, которая была проведена для воспитанников центра социальной помощи семье и детям «Коптево». Собравшиеся говорили о правовом просвещении.
— Мероприятие было направленно на предупреждение распространения противоправной деятельности среди несовершеннолетних, — рассказали организаторы лекции. — Специалисты ознакомили участников встречи с основными проблемами и рисками девиантного поведения.
Также гости подробно рассказали подросткам об их законных правах и обязанностях. (ео)
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